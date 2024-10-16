https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bbp-lideri-desticiden-ermeni-ve-yunanli-aciklamasi-benim-oyle-bir-ifadem-yok-1089308010.html
BBP lideri Destici’den 'Ermeni ve Yunanlı' açıklaması: 'Benim öyle bir ifadem yok'
BBP lideri Destici’den 'Ermeni ve Yunanlı' açıklaması: 'Benim öyle bir ifadem yok'
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilen savunma sanayii fonu kapsamında 100 bin lira üzeri kart limiti olan kullanıcılardan 750 lira alınması ile... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T18:30+0300
2024-10-16T18:30+0300
2024-10-16T18:30+0300
politika
mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp)
bbp
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
savunma
savunma sanayii başkanlığı
fon
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Kredi kartı vergisine karşı çıkanları eleştiren BBP lideri Mustafa Destici, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.Savunma Sanayii Fonu kapsamında yeni vergi taslağında, 100 bin lira limitli kredi kartlardan 750 lira aidat kesileceği TBMM'de görüşülmeye başlanmıştı. Tepkiler sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasanın görüşmelerinin daha detaylı ele alınması için 2025 yılına ertelendiğini duyurmuştu. Yasaya tepki gösterenlere seslenen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise ”Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin. 100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir” açıklamasında bulunmuştu.'Söylemediğim sözlerden itham edildim'Bugün sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:
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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), bbp, kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, savunma, savunma sanayii başkanlığı, fon
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), bbp, kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, savunma, savunma sanayii başkanlığı, fon
BBP lideri Destici’den 'Ermeni ve Yunanlı' açıklaması: 'Benim öyle bir ifadem yok'
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilen savunma sanayii fonu kapsamında 100 bin lira üzeri kart limiti olan kullanıcılardan 750 lira alınması ile ilgili yasa teklifi 2025 yılına ertelenmişti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kredi kartı aidatı vermeyenler hakkında kullandığı iddia edilen ifadeleri yalanladı.
Kredi kartı vergisine karşı çıkanları eleştiren BBP lideri Mustafa Destici, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Savunma Sanayii Fonu kapsamında yeni vergi taslağında, 100 bin lira limitli kredi kartlardan 750 lira aidat kesileceği TBMM'de görüşülmeye başlanmıştı. Tepkiler sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasanın görüşmelerinin daha detaylı ele alınması için 2025 yılına ertelendiğini duyurmuştu. Yasaya tepki gösterenlere seslenen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise ”Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin. 100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir” açıklamasında bulunmuştu.
'Söylemediğim sözlerden itham edildim'
Bugün sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:
Hükümet bunu kabul eder, etmez. Uygular, uygulamaz. Bu kendi bilecekleri iş. Biz konunun önemine binaen savunma sanayimizin desteklenmesi gerektiğini ifade ettik ve aynı yerde duruyoruz. Bunu ifade ederken kimseye hakaret etmedik, kimseyi itham etmedik. Sadece Türkiye düşmanlarının terörle mücadele ve dış politikada takındıkları tavra vurgu yaptım. Hal böyle iken, söylemediğim sözler üzerinden itham edildim. Geçen hafta bu salonda söyledim. Bunun videosu da var. Ama ne diyorlar; 'Buna karşı çıkanlara Ermeni dedi, Yunanlı dedi.' Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa ona da bir şey demem. Bizim söylemediğimiz sözleri söylediler. Ben demişim ki 'Limitini 100 binin altına düşüren herkesin kredi kartını iptal edin.' Ben üç kesim için söyledim onu. Ayda sadece yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan 62 lira ya da 750 lirayı vermemek için kredi kartlarının limitlerini 100 bin liradan 99 bin liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, savunma sanayimizin gelişmesini istemeyen, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılara, spor ya da hemen bankaya koşanlara söyledim. 'Dolarla maaş alan medya mensupları ve bunları destekleyen siyasetçilerin kredi kartlarını iptal ediniz' dedim. Ben sadece bu üç kesim için söylüyorum ki bunların sayıları belli. Ama bunlar bütün herkese söylemişim gibi arkalarına bir kamuoyu gücü almaya çalışıyor.