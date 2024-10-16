https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/basaksehirde-catida-cikan-yangin-yan-binalara-sicradi-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1089316507.html

Başakşehir’de çatıda çıkan yangın yan binalara sıçradı: Yangın kontrol altına alındı

Başakşehir’de çatıda çıkan yangın yan binalara sıçradı: Yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Başakşehir’de bir sitenin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yan binaların çatısına sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T22:31+0300

2024-10-16T22:31+0300

2024-10-16T22:50+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

başakşehir

istanbul

apartman

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İstanbul Başakşehir'de bir sitenin çatısında başlayan yangın diğer binalara sıçradı.Başakşehir'de saat 20.00 sıralarında bir sitedeki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, evleri boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında itfaiye ekipleri 2 çatıya daha sıçrayan alevleri söndürdü.'Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın'Yangının çıktığı site sakinlerinden Harun Erdem "Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın. Zaten binalar yeni boyanmıştı ve çatılar yeni izole edilmişti. Herhalde bir kimyasal tepkime olmuş. Önce binada başlamış, ondan sonra diğer bloğa sıçramış. D8 bloğun çatısı tamamen yanmış, D7’nin de çatısı yanmış, herhalde kata da sıçramış. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Rüzgardan kaynaklı yangın çok büyüdü, çok alevlendi, her yer duman altıydı. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok, ambulanslar burada ama tedbir amaçlı” dedi.

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