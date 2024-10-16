https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/basaksehirde-catida-cikan-yangin-yan-binalara-sicradi-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1089316507.html
Başakşehir’de çatıda çıkan yangın yan binalara sıçradı: Yangın kontrol altına alındı
Başakşehir’de çatıda çıkan yangın yan binalara sıçradı: Yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir’de bir sitenin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yan binaların çatısına sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T22:31+0300
2024-10-16T22:31+0300
2024-10-16T22:50+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
başakşehir
istanbul
apartman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089316218_0:54:306:226_1920x0_80_0_0_b61b3eb1494c4ac93d7e6146f9847fe5.jpg
İstanbul Başakşehir'de bir sitenin çatısında başlayan yangın diğer binalara sıçradı.Başakşehir'de saat 20.00 sıralarında bir sitedeki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, evleri boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında itfaiye ekipleri 2 çatıya daha sıçrayan alevleri söndürdü.'Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın'Yangının çıktığı site sakinlerinden Harun Erdem "Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın. Zaten binalar yeni boyanmıştı ve çatılar yeni izole edilmişti. Herhalde bir kimyasal tepkime olmuş. Önce binada başlamış, ondan sonra diğer bloğa sıçramış. D8 bloğun çatısı tamamen yanmış, D7’nin de çatısı yanmış, herhalde kata da sıçramış. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Rüzgardan kaynaklı yangın çok büyüdü, çok alevlendi, her yer duman altıydı. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok, ambulanslar burada ama tedbir amaçlı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/nijeryada-akaryakit-tasiyan-tanker-patladi-147-olu-300den-fazla-yarali-1089308944.html
türkiye
başakşehir
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089316218_0:25:306:255_1920x0_80_0_0_d8bfcff028a723e2618bf61d61c03b25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, yangın söndürme, başakşehir, istanbul, apartman
yangın, yangın söndürme, başakşehir, istanbul, apartman
Başakşehir’de çatıda çıkan yangın yan binalara sıçradı: Yangın kontrol altına alındı
22:31 16.10.2024 (güncellendi: 22:50 16.10.2024)
İstanbul Başakşehir’de bir sitenin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yan binaların çatısına sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekibinin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Başakşehir'de bir sitenin çatısında başlayan yangın diğer binalara sıçradı.
Başakşehir'de saat 20.00 sıralarında bir sitedeki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, evleri boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında itfaiye ekipleri 2 çatıya daha sıçrayan alevleri söndürdü.
'Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın'
Yangının çıktığı site sakinlerinden Harun Erdem "Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın. Zaten binalar yeni boyanmıştı ve çatılar yeni izole edilmişti. Herhalde bir kimyasal tepkime olmuş. Önce binada başlamış, ondan sonra diğer bloğa sıçramış. D8 bloğun çatısı tamamen yanmış, D7’nin de çatısı yanmış, herhalde kata da sıçramış. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Rüzgardan kaynaklı yangın çok büyüdü, çok alevlendi, her yer duman altıydı. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok, ambulanslar burada ama tedbir amaçlı” dedi.