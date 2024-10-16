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Bankadaki kiralık kasada '8 kilo altının' ortadan kaybolduğu iddia edildi: Savcılık soruşturma başlattı
Bankadaki kiralık kasada '8 kilo altının' ortadan kaybolduğu iddia edildi: Savcılık soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Belçika'da yaşayan bir Türk aile, memleketleri Afyonkarahisar'da bir kamu bankasında kiralık kasada sakladıkları 25 milyon TL değerindeki altının ortadan... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:23+0300
2024-10-16T11:23+0300
türkiye
banka
kiralık kasa
altın
para
yatırım
afyon
güvenlik
savcılık
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Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde meydana gelen olayda, Belçika’da yaşayan R.Ö ile hanımı Ü.Ö., 2014 yılından bu yana biriktirdikleri altınları güvenlik gerekçesi ile bir kamu bankasının Bolvadin şubesindeki kasasında muhafaza etmeye başladı. Aile bu süre zarfında tamamı faturalı olan 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altınları olmak üzere yaklaşık 8 kilogram altın biriktirdi. Kasaya gidince büyük şok yaşadılarGeçen 11 Ekim’de Bolvadin’e gelen ve şirketinin gerekli ödemesini yapmak için bankaya giden R.Ö., kasadan bir miktar altın alarak bozdurmak istedi. Gerekli prosedürler sağlandıktan sonra kasa odasına inen ve ardından kasasını açan R.Ö., altınlarının yerinde olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı. R.Ö., ardından soluğu avukatı Samet Özaydın’ın yanında aldı. R.Ö.’nün durumu anlatması üzerine Özaydın emniyete giderek müvekkili adına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine polis Olay Yeri İnceleme ekipleri giderek çalışma yaptı. Kasada aile üyeleri ile birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken ardından olaya el atan savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.Kasada farklı parmak izleri çıktı, savcılık soruşturma başlattıYaşananları anlatan ailenin avukatı Samet Özaydın, müvekkilinin yanına gelip olayı anlattığında önce inanamadığını sonrasında ise gerekli hukuksal işlemleri başlattıklarını kaydetti. Özaydın, yaşanan durumu şöyle anlattı: Özaydın,müvekkili ile birlikte yatırım yapmak isteyen diğer kişilerin bankalara güvenilir olduğu için başvurduğunu ancak bu sorunun bütün güvenirliği sorgulattığını dile getirdi. Devlet bankasında böyle bir olayın yaşanması karşısında şok olduklarını vurgulayan Özaydın, “Burası bir kamu Bankası insanlar buraya güveniyor ellerinde avuçlarında ne varsa buraya yatırıyorlar. Geleceklerini güvence altına almak için buraya başvuruyorlar. Ancak sonuç bu noktaya geliyorsa eğer güvenilirlik kesinlikle problem. Üstelik burası bir devlet bankası” diye konuştu.
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banka, kiralık kasa, altın, para, yatırım, afyon, güvenlik, savcılık
banka, kiralık kasa, altın, para, yatırım, afyon, güvenlik, savcılık

Bankadaki kiralık kasada '8 kilo altının' ortadan kaybolduğu iddia edildi: Savcılık soruşturma başlattı

11:23 16.10.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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Belçika'da yaşayan bir Türk aile, memleketleri Afyonkarahisar'da bir kamu bankasında kiralık kasada sakladıkları 25 milyon TL değerindeki altının ortadan kaybolduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.
Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde meydana gelen olayda, Belçika’da yaşayan R.Ö ile hanımı Ü.Ö., 2014 yılından bu yana biriktirdikleri altınları güvenlik gerekçesi ile bir kamu bankasının Bolvadin şubesindeki kasasında muhafaza etmeye başladı. Aile bu süre zarfında tamamı faturalı olan 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altınları olmak üzere yaklaşık 8 kilogram altın biriktirdi.

Kasaya gidince büyük şok yaşadılar

Geçen 11 Ekim’de Bolvadin’e gelen ve şirketinin gerekli ödemesini yapmak için bankaya giden R.Ö., kasadan bir miktar altın alarak bozdurmak istedi. Gerekli prosedürler sağlandıktan sonra kasa odasına inen ve ardından kasasını açan R.Ö., altınlarının yerinde olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı. R.Ö., ardından soluğu avukatı Samet Özaydın’ın yanında aldı. R.Ö.’nün durumu anlatması üzerine Özaydın emniyete giderek müvekkili adına suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine polis Olay Yeri İnceleme ekipleri giderek çalışma yaptı. Kasada aile üyeleri ile birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken ardından olaya el atan savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kasada farklı parmak izleri çıktı, savcılık soruşturma başlattı

Yaşananları anlatan ailenin avukatı Samet Özaydın, müvekkilinin yanına gelip olayı anlattığında önce inanamadığını sonrasında ise gerekli hukuksal işlemleri başlattıklarını kaydetti. Özaydın, yaşanan durumu şöyle anlattı:

“Müvekkilim ve eşinin birlikte müşterek bir şekilde 2014 yılından bu yana kullandıkları bir kasa mevcut. Bu kasa çok bilindik bir kamu bankasına ait. Bankada müvekkilime ait bazı altın mevduatları var. Kendisinin ve çocuklarının geleceği için biriktirdiği altınlar mevcut. Altınları mevcut durumda 7-8 kilograma gelen bir ağırlığı söz konusu. Güncel durumda da altının değeri 21 ile 25 milyon TL arasında ve bu altınların tamamı faturalı. Müvekkilim bu altınların tamamını güvenlik amacıyla bu kasada bulunduruyordu yaklaşık 10 yıldan bu yana. Müvekkilim bu süreç zarfında kasadan hiç altın alımı yapmamış ta ki 11 Ekim gününe kadar.

O gün müvekkilim kasanın açılmasını talep ediyor ve kasa açılıyor ancak kasanın içi bomboş. Müvekkilim durumu görünce şok oluyor ve bu durumu banka yetkililerine bildiriyor ancak şube tarafından herhangi bir aksiyon alınmıyor. Ardından müvekkilim bizimle irtibata geçti biz de şubeye gittik gerçekten de şubedeki kasanın boş olduğunu gördük herhangi bir altın yoktu ben de bu durumu şubeye yetkililerine bildirmeme rağmen herhangi bir şekilde durum tutanak altına alınmadı. Biz de müvekkillerle birlikte mecburen emniyet nezdinde şikayetçi olduk savcılık bunun üzerine detaylı bir soruşturma başlattı. Kasada farklı parmak izleri mevcut, yine kasanın zamanında çilingir işlemi gördüğünü öğrendik. Bu konuya ilişkin personeller ve kasaya ilişkin kim varsa hepsinin çalıştığı ve bulunduğu durumlar araştırılacak. Soruşturma devam ediyor bu olayın cezayı ve hukuki sürecinde muhakkak takipçisi olacağız.”

Özaydın,müvekkili ile birlikte yatırım yapmak isteyen diğer kişilerin bankalara güvenilir olduğu için başvurduğunu ancak bu sorunun bütün güvenirliği sorgulattığını dile getirdi. Devlet bankasında böyle bir olayın yaşanması karşısında şok olduklarını vurgulayan Özaydın, “Burası bir kamu Bankası insanlar buraya güveniyor ellerinde avuçlarında ne varsa buraya yatırıyorlar. Geleceklerini güvence altına almak için buraya başvuruyorlar. Ancak sonuç bu noktaya geliyorsa eğer güvenilirlik kesinlikle problem. Üstelik burası bir devlet bankası” diye konuştu.
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