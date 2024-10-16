Bankadaki kiralık kasada '8 kilo altının' ortadan kaybolduğu iddia edildi: Savcılık soruşturma başlattı

“Müvekkilim ve eşinin birlikte müşterek bir şekilde 2014 yılından bu yana kullandıkları bir kasa mevcut. Bu kasa çok bilindik bir kamu bankasına ait. Bankada müvekkilime ait bazı altın mevduatları var. Kendisinin ve çocuklarının geleceği için biriktirdiği altınlar mevcut. Altınları mevcut durumda 7-8 kilograma gelen bir ağırlığı söz konusu. Güncel durumda da altının değeri 21 ile 25 milyon TL arasında ve bu altınların tamamı faturalı. Müvekkilim bu altınların tamamını güvenlik amacıyla bu kasada bulunduruyordu yaklaşık 10 yıldan bu yana. Müvekkilim bu süreç zarfında kasadan hiç altın alımı yapmamış ta ki 11 Ekim gününe kadar.

O gün müvekkilim kasanın açılmasını talep ediyor ve kasa açılıyor ancak kasanın içi bomboş. Müvekkilim durumu görünce şok oluyor ve bu durumu banka yetkililerine bildiriyor ancak şube tarafından herhangi bir aksiyon alınmıyor. Ardından müvekkilim bizimle irtibata geçti biz de şubeye gittik gerçekten de şubedeki kasanın boş olduğunu gördük herhangi bir altın yoktu ben de bu durumu şubeye yetkililerine bildirmeme rağmen herhangi bir şekilde durum tutanak altına alınmadı. Biz de müvekkillerle birlikte mecburen emniyet nezdinde şikayetçi olduk savcılık bunun üzerine detaylı bir soruşturma başlattı. Kasada farklı parmak izleri mevcut, yine kasanın zamanında çilingir işlemi gördüğünü öğrendik. Bu konuya ilişkin personeller ve kasaya ilişkin kim varsa hepsinin çalıştığı ve bulunduğu durumlar araştırılacak. Soruşturma devam ediyor bu olayın cezayı ve hukuki sürecinde muhakkak takipçisi olacağız.”