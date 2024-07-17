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Gayrimenkul Değer Raporu yayımlandı: Ortalama konut fiyatları belli oldu
Gayrimenkul Değer Raporu yayımlandı: Ortalama konut fiyatları belli oldu
Sputnik Türkiye
Endeksa, Gayrimenkul Değer Raporu'nu yayımladı. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı haziran ayında 26 bin 348 TL/metrekare, ortalama konut satış fiyatı... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T21:11+0300
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ekonomi
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Endeksa, 2024'ün ilk 6 ayında gayrimenkul piyasasında yaşanan değişimleri derlediği Gayrimenkul Değer Raporu'nu paylaştı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut piyasasında yaklaşık bir yıldır yaşanan reel düşüş trendi, yılın ilk yarısında da devam etti. Satılık konut fiyatları bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 43 artarken bu artış 2024'ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 11'le sınırlı kaldı.Türkiye genelinde satılık konut fiyatları, enflasyondan arındırıldığında Haziran 2023'e göre yüzde 17 azalırken, yılın ilk 6 ayında ise yüzde 12 geriledi. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı haziran ayında 26 bin 348 TL/metrekare, ortalama konut satış fiyatı ise 3.4 milyon lira oldu. Ortalama dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.Kiralık konut fiyatları Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52, son 6 aya göre yüzde 30 arttı. Fiyat değişimleri enflasyondan arındırıldığında ise kiralık konut değerlerinin bir yılda yüzde 13 düştüğü görülüyor. Son 6 ayda reel fiyat artışı yüzde 3 seviyelerinde gözlemlendi.'Reel yıllık değer kaybı yüzde 17'yi bulmuş durumda'Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, gayrimenkul piyasasında özellikle satışlara bakıldığında reel fiyatlarda oldukça agresif bir biçimde aşağı yönlü hareket gördüklerini belirtti.Öğüt, "Reel yıllık değer kaybı yüzde 17'yi bulmuş durumda. Kiralık konut piyasasında da özellikle yüzde 25 kira artış sınırlamasının kalkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha çok konutun piyasaya girmesi, fiyatlarda normalleşmeye vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.Kasım 2021'i takiben gayrimenkul fiyatlarında yaşanan astronomik artış dönemi öncesine dönüşün zaman alabileceğini aktaran Öğüt, şunları kaydetti:Rapora göre, İzmir'de satılık konut fiyatları Ocak 2024'e göre yüzde 15 artarken reel olarak yüzde 8 düştü. Fiyatlar yıllık bazda yüzde 43 artarken enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17 azaldı. İzmir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 564 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 4.4 milyon lira oldu.Antalya'daki satılık konut fiyatları ilk yarıyılda yüzde 13 artarken, enflasyondan arındırılmış rakamlara göreyse yüzde 10 azaldı. Antalya'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 704 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 4.1 milyon lira oldu.İstanbul'da konut satış fiyatlarında ilk 6 ayda artış yüzde 11 olurken, enflasyondan arındırılmış fiyatlar yüzde 11 düşüş gösterdi. Yıllık bazda fiyatlar yüzde 43 artarken, enflasyona göre yüzde 17 düştü. İstanbul'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 329 lira, ortalama konut fiyatı ise 4,6 milyon lira seviyesinde gözlemlendi.Ankara'da ise konut fiyatları, 2024'ün başından haziran ayına kadar yüzde 10 artış gösterirken enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 12 düştü. Geçen yılın haziran ayıyla karşılaştırıldığında yıllık bazda yüzde 47 artarken enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 15 azaldı. Başkentte ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 736 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 2,8 milyon lira oldu.Türkiye geneli konut piyasasında en yüksek satış fiyatlarında Muğla öne çıktı. Turizm merkezlerinden Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 60 bin 804 lira/metrekare iken ortalama konut satış fiyatı 7.8 milyon lira olarak gerçekleşti.Yılın ilk 6 ayında en düşük kira artışı yüzde 13 ile Antalya'da kaydedildi. Enflasyondan arındırıldığında ise Antalya'da kira fiyatları yüzde 10 düştü. Türkiye genelinde altı aylık en yüksek kira artışı ise yüzde 109'la Muş'ta oldu. Buradaki enflasyondan arındırılmış kiralık konut fiyat artışı yüzde 66 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sariyerdeki-luks-daire-yuzunden-anlasamadilar-oyuncu-sarp-apak-kiracisiyla-davalik-oldu-1085685900.html
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Gayrimenkul Değer Raporu yayımlandı: Ortalama konut fiyatları belli oldu

21:11 17.07.2024 (güncellendi: 21:42 17.07.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Endeksa, Gayrimenkul Değer Raporu'nu yayımladı. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı haziran ayında 26 bin 348 TL/metrekare, ortalama konut satış fiyatı ise 3.4 milyon lira oldu. Ortalama dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
Endeksa, 2024'ün ilk 6 ayında gayrimenkul piyasasında yaşanan değişimleri derlediği Gayrimenkul Değer Raporu'nu paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut piyasasında yaklaşık bir yıldır yaşanan reel düşüş trendi, yılın ilk yarısında da devam etti. Satılık konut fiyatları bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 43 artarken bu artış 2024'ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 11'le sınırlı kaldı.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatları, enflasyondan arındırıldığında Haziran 2023'e göre yüzde 17 azalırken, yılın ilk 6 ayında ise yüzde 12 geriledi. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı haziran ayında 26 bin 348 TL/metrekare, ortalama konut satış fiyatı ise 3.4 milyon lira oldu. Ortalama dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
Kiralık konut fiyatları Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52, son 6 aya göre yüzde 30 arttı. Fiyat değişimleri enflasyondan arındırıldığında ise kiralık konut değerlerinin bir yılda yüzde 13 düştüğü görülüyor. Son 6 ayda reel fiyat artışı yüzde 3 seviyelerinde gözlemlendi.

'Reel yıllık değer kaybı yüzde 17'yi bulmuş durumda'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, gayrimenkul piyasasında özellikle satışlara bakıldığında reel fiyatlarda oldukça agresif bir biçimde aşağı yönlü hareket gördüklerini belirtti.
Öğüt, "Reel yıllık değer kaybı yüzde 17'yi bulmuş durumda. Kiralık konut piyasasında da özellikle yüzde 25 kira artış sınırlamasının kalkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha çok konutun piyasaya girmesi, fiyatlarda normalleşmeye vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kasım 2021'i takiben gayrimenkul fiyatlarında yaşanan astronomik artış dönemi öncesine dönüşün zaman alabileceğini aktaran Öğüt, şunları kaydetti:
'Şubat-Nisan 2021'de yıllık satılık konut fiyat değişimleri yüzde 30-35 bandındaydı. Bu seviyeyi henüz görmemekle birlikte, o zamanlar enflasyonun da daha düşük olduğunu unutmamak lazım. Ek olarak, inşaat maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle Türkiye hala ihtiyacının en fazla yarısı kadar konut üretimi yapabiliyor. Konut üretimi talebi karşılayamadığı için, sıfır konutlarda fiyatların rakamsal olarak düşmesini beklemiyoruz. Örneğin, çok talep gören mahallelerde pazara sunulan bir evin ertesi gün ilanda olmadığını gözlemleyebiliyoruz.'
Rapora göre, İzmir'de satılık konut fiyatları Ocak 2024'e göre yüzde 15 artarken reel olarak yüzde 8 düştü. Fiyatlar yıllık bazda yüzde 43 artarken enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17 azaldı. İzmir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 564 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 4.4 milyon lira oldu.
Antalya'daki satılık konut fiyatları ilk yarıyılda yüzde 13 artarken, enflasyondan arındırılmış rakamlara göreyse yüzde 10 azaldı. Antalya'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 704 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 4.1 milyon lira oldu.
İstanbul'da konut satış fiyatlarında ilk 6 ayda artış yüzde 11 olurken, enflasyondan arındırılmış fiyatlar yüzde 11 düşüş gösterdi. Yıllık bazda fiyatlar yüzde 43 artarken, enflasyona göre yüzde 17 düştü. İstanbul'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 329 lira, ortalama konut fiyatı ise 4,6 milyon lira seviyesinde gözlemlendi.
Ankara'da ise konut fiyatları, 2024'ün başından haziran ayına kadar yüzde 10 artış gösterirken enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 12 düştü. Geçen yılın haziran ayıyla karşılaştırıldığında yıllık bazda yüzde 47 artarken enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 15 azaldı. Başkentte ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 736 lira/metrekare, ortalama konut fiyatı ise 2,8 milyon lira oldu.
Türkiye geneli konut piyasasında en yüksek satış fiyatlarında Muğla öne çıktı. Turizm merkezlerinden Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 60 bin 804 lira/metrekare iken ortalama konut satış fiyatı 7.8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 6 ayında en düşük kira artışı yüzde 13 ile Antalya'da kaydedildi. Enflasyondan arındırıldığında ise Antalya'da kira fiyatları yüzde 10 düştü. Türkiye genelinde altı aylık en yüksek kira artışı ise yüzde 109'la Muş'ta oldu. Buradaki enflasyondan arındırılmış kiralık konut fiyat artışı yüzde 66 oldu.
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