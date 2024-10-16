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Bakan Bayraktar Çin’de imzayı attı: İki ülke kritik mineraller konusunda birlikte çalışacak
Bakan Bayraktar Çin’de imzayı attı: İki ülke kritik mineraller konusunda birlikte çalışacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye ve Çin'in kritik mineralleri içeren doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında iş birliği anlaşmasını... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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alparslan bayraktar
çin halk cumhuriyeti doğal kaynaklar bakanı
wang guanghua
madencilik
çin halk cumhuriyeti
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Çin resmi ziyaretini gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Çinli mevkidaşı Wang Guanghua ile iki ülke arasında “Doğal Kaynaklar ve Madencı̇lı̇k Alanlarında İşbı̇rlı̇ğı̇ne İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptını” imzaladıklarını açıkladı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, “Madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Talep 4 Kat ArtacakBakan Bayraktar Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı’na katıldı. Konferansın bakanlar forumunda bir konuşma yapan Bayraktar, “Kritik minerallerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik büyüme için gerekli olduğuna işaret ederek Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için 2040 yılına kadar temiz enerji teknolojileri için gerekli kritik minerallere olan talep 4 kat artacak” dedi.'İş Birliğine Hazırız'Bayraktar, Türkiye’nin 2020 yılında Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü'nü kurduğunu ifade ederek “2022 yılında, Eskişehir’de dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementi Rezervi'ni keşfettik ve yıllık 570 bin ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgelerindeki tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, “Küresel madencilik sektörünün kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Çin ve Türkiye arasında madencilik alanında geliştirilecek ortak projeler büyük bir potansiyele sahip. İmzaladığımız anlaşma ile madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını ve en kısa sürede somut projelere dönüşmesini temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.5 Ayda İkinci İmzaBakan Bayraktar, Mayıs ayında da Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya gelerek “Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptını" imzalamıştı. Bayraktar, 5 ay önceki ziyarette ayrıca Doğal Kaynaklar Bakanı Guanghua ile de görüşmüştü.
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alparslan bayraktar, çin halk cumhuriyeti doğal kaynaklar bakanı , wang guanghua, madencilik, çin halk cumhuriyeti, doğal kaynaklar
alparslan bayraktar, çin halk cumhuriyeti doğal kaynaklar bakanı , wang guanghua, madencilik, çin halk cumhuriyeti, doğal kaynaklar

Bakan Bayraktar Çin’de imzayı attı: İki ülke kritik mineraller konusunda birlikte çalışacak

10:36 16.10.2024 (güncellendi: 10:41 16.10.2024)
© FotoğrafBakan Bayraktar Çin’de imzayı attı: İki ülke kritik mineraller konusunda birlikte çalışacak
Bakan Bayraktar Çin’de imzayı attı: İki ülke kritik mineraller konusunda birlikte çalışacak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye ve Çin'in kritik mineralleri içeren doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında iş birliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu.
Çin resmi ziyaretini gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Çinli mevkidaşı Wang Guanghua ile iki ülke arasında “Doğal Kaynaklar ve Madencı̇lı̇k Alanlarında İşbı̇rlı̇ğı̇ne İlı̇şkı̇n Mutabakat Zaptını” imzaladıklarını açıkladı.
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, “Madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Talep 4 Kat Artacak

Bakan Bayraktar Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı’na katıldı. Konferansın bakanlar forumunda bir konuşma yapan Bayraktar, “Kritik minerallerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik büyüme için gerekli olduğuna işaret ederek Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için 2040 yılına kadar temiz enerji teknolojileri için gerekli kritik minerallere olan talep 4 kat artacak” dedi.

'İş Birliğine Hazırız'

Bayraktar, Türkiye’nin 2020 yılında Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü'nü kurduğunu ifade ederek “2022 yılında, Eskişehir’de dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementi Rezervi'ni keşfettik ve yıllık 570 bin ton nadir elementi saflaştıracak bir sanayi tesisi kurmayı hedefliyoruz. Afrika, Batı ve Orta Asya bölgelerindeki tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız” diye konuştu.
Anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, “Küresel madencilik sektörünün kritik bir dönemden geçtiği günümüzde Çin ve Türkiye arasında madencilik alanında geliştirilecek ortak projeler büyük bir potansiyele sahip. İmzaladığımız anlaşma ile madenciliğin her alanında iş birliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye’de birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını ve en kısa sürede somut projelere dönüşmesini temenni ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

5 Ayda İkinci İmza

Bakan Bayraktar, Mayıs ayında da Çin’e bir ziyaret gerçekleştirmiş, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile bir araya gelerek “Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptını" imzalamıştı. Bayraktar, 5 ay önceki ziyarette ayrıca Doğal Kaynaklar Bakanı Guanghua ile de görüşmüştü.
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