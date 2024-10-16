https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/avustralya-basbakani-konut-krizi-sirasinda-aldigi-milyon-dolarlik-evi-nedeniyle-elestiriliyor-1089283181.html
Avustralya Başbakanı, konut krizi sırasında aldığı milyon dolarlık evi nedeniyle eleştiriliyor
Avustralya Başbakanı, konut krizi sırasında aldığı milyon dolarlık evi nedeniyle eleştiriliyor
Sputnik Türkiye
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in, ülke çapında yaşanan konut krizi ortasında milyon dolarlık bir ev satın aldığı için eleştiri altında olduğu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:25+0300
2024-10-16T11:25+0300
2024-10-16T11:25+0300
dünya
avrupa
avustralya
başbakan
anthony albanese
konut
kriz
işçi partisi
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ülkede yaşam maliyetleri ve konut üzerine yaşanan krizin ortasında, seçimlerden sadece bir kaç ay önce uçurumun kenarında olan milyon dolarlık bir ev satın alması gündem oldu.Birçok kişi tarafından 'duyarsız' olarak nitelendirilen bu davranışı savunan Başbakan, 'zorluk çekmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğini' söyledi.4.3 milyon Avustralya doları değerindeki bu mülkü nişanlısının ailesine yakın olmak için satın aldığını söyleyen Başbakan, yeni eviyle ilgili haberlerin çıktığı gün konut hakkında düzenlediği basın toplantısında, geliri nedeniyle birçok Avustralyalıdan 'daha iyi durumda' olduğunun farkında olduğunu ancak yine de onların mücadelesini anlayabildiğini söyledi.Annesinin 65 yıl boyunca doğduğu kamu konutunda yaşadığını söyleyen Albanese, bu durumun 'nasıl bir şey olduğunu bildiğini, bu yüzden tüm Avustralyalılara bir ev bulmaları için yardım etmek' istediğini açıkladı.Başbakan Albanese'in İşçi Partisi, ülkede uygun fiyatlı konutlar için 10 milyar Avustralya doları tutarında bir yatırım fonu oluşturdu. Ancak, hükümetin 'daha iddialı öneriler üretmesini' isteyen bağımsızların desteği olmaması nedeniyle, girişimleri parlamentodan geçirmekte zorlandılar.2024'te yapılan bir uluslararası ankete göre, Avustralya'nın şehirleri yeterli konut bulunamaması açısından dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyasindaki-yeni-adimi-acikladi-1089114511.html
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avrupa, avustralya, başbakan, anthony albanese, konut, kriz, işçi partisi
avrupa, avustralya, başbakan, anthony albanese, konut, kriz, işçi partisi
Avustralya Başbakanı, konut krizi sırasında aldığı milyon dolarlık evi nedeniyle eleştiriliyor
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in, ülke çapında yaşanan konut krizi ortasında milyon dolarlık bir ev satın aldığı için eleştiri altında olduğu bildirildi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ülkede yaşam maliyetleri ve konut üzerine yaşanan krizin ortasında, seçimlerden sadece bir kaç ay önce uçurumun kenarında olan milyon dolarlık bir ev satın alması gündem oldu.
Birçok kişi tarafından 'duyarsız' olarak nitelendirilen bu davranışı savunan Başbakan, 'zorluk çekmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğini' söyledi.
4.3 milyon Avustralya doları değerindeki bu mülkü nişanlısının ailesine yakın olmak için satın aldığını söyleyen Başbakan, yeni eviyle ilgili haberlerin çıktığı gün konut hakkında düzenlediği basın toplantısında, geliri nedeniyle birçok Avustralyalıdan 'daha iyi durumda' olduğunun farkında olduğunu ancak yine de onların mücadelesini anlayabildiğini söyledi.
Annesinin 65 yıl boyunca doğduğu kamu konutunda yaşadığını söyleyen Albanese, bu durumun 'nasıl bir şey olduğunu bildiğini, bu yüzden tüm Avustralyalılara bir ev bulmaları için yardım etmek' istediğini açıkladı.
Başbakan Albanese'in İşçi Partisi, ülkede uygun fiyatlı konutlar için 10 milyar Avustralya doları tutarında bir yatırım fonu oluşturdu. Ancak, hükümetin 'daha iddialı öneriler üretmesini' isteyen bağımsızların desteği olmaması nedeniyle, girişimleri parlamentodan geçirmekte zorlandılar.
2024'te yapılan bir uluslararası ankete göre, Avustralya'nın şehirleri yeterli konut bulunamaması açısından dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor.