https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/avustralya-basbakani-konut-krizi-sirasinda-aldigi-milyon-dolarlik-evi-nedeniyle-elestiriliyor-1089283181.html

Avustralya Başbakanı, konut krizi sırasında aldığı milyon dolarlık evi nedeniyle eleştiriliyor

Avustralya Başbakanı, konut krizi sırasında aldığı milyon dolarlık evi nedeniyle eleştiriliyor

Sputnik Türkiye

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in, ülke çapında yaşanan konut krizi ortasında milyon dolarlık bir ev satın aldığı için eleştiri altında olduğu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T11:25+0300

2024-10-16T11:25+0300

2024-10-16T11:25+0300

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anthony albanese

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kriz

işçi partisi

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ülkede yaşam maliyetleri ve konut üzerine yaşanan krizin ortasında, seçimlerden sadece bir kaç ay önce uçurumun kenarında olan milyon dolarlık bir ev satın alması gündem oldu.Birçok kişi tarafından 'duyarsız' olarak nitelendirilen bu davranışı savunan Başbakan, 'zorluk çekmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğini' söyledi.4.3 milyon Avustralya doları değerindeki bu mülkü nişanlısının ailesine yakın olmak için satın aldığını söyleyen Başbakan, yeni eviyle ilgili haberlerin çıktığı gün konut hakkında düzenlediği basın toplantısında, geliri nedeniyle birçok Avustralyalıdan 'daha iyi durumda' olduğunun farkında olduğunu ancak yine de onların mücadelesini anlayabildiğini söyledi.Annesinin 65 yıl boyunca doğduğu kamu konutunda yaşadığını söyleyen Albanese, bu durumun 'nasıl bir şey olduğunu bildiğini, bu yüzden tüm Avustralyalılara bir ev bulmaları için yardım etmek' istediğini açıkladı.Başbakan Albanese'in İşçi Partisi, ülkede uygun fiyatlı konutlar için 10 milyar Avustralya doları tutarında bir yatırım fonu oluşturdu. Ancak, hükümetin 'daha iddialı öneriler üretmesini' isteyen bağımsızların desteği olmaması nedeniyle, girişimleri parlamentodan geçirmekte zorlandılar.2024'te yapılan bir uluslararası ankete göre, Avustralya'nın şehirleri yeterli konut bulunamaması açısından dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor.

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avrupa, avustralya, başbakan, anthony albanese, konut, kriz, işçi partisi