Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki yeni adımı açıkladı
16:47 11.10.2024 (güncellendi: 17:24 11.10.2024)
© FotoğrafBakan Kurum'dan Eğirdir Gölü için eylem planı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni bir adım daha atıldığını açıkladı.
İstanbul Başakşehir'de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni bir adımın daha atıldığını açıkladı.
'İstanbul'da 29 ilçede 180 bin ev ve dükkan yenileniyor'
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "12 yıl önce başlattığımız Kentsel Dönüşüm seferberliğiyle İstanbul'umuzda tam 905 bin evimizi ve dükkanımızı azimle, gayretle dönüştürdük. Şu anda, İstanbul'un 39 ilçesinde; tam 180 bin evimizi ve dükkanımızı yeniliyoruz. Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul'u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz. Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik."
Tek bir sağlıksız ev bırakmayana kadar
Türkiye'de dönüşüme girmemiş tek bir sağlıksız ev bırakmayana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'nın güncellendiğini dile getirdi. Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:
"Tıpkı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olduğu gibi; İstanbul'da da tam bir devlet-millet iş birliğini, birlik ve beraberliğini hayata geçireceğiz. Bildiğiniz gibi; Yarısı Bizden kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemini başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasını sağladık. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamasına da izin vermedik. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma ile toplamda 1,5 milyon liralık desteği sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz. Tabi depreme hazırlığı sadece sağlıksız yapıların yenilenmesi olarak görmüyoruz. Yeni sosyal konutlar inşa etmeyi de dönüşüm sürecinin kıymetli bir parçası olarak görüyoruz. Hatırlayacaksınız. “Ev sahibi olmayan hiçbir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak.” demiştik. Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik. İstanbul'umuz da sosyal konut çalışmalarımızdan hak ettiği payı aldı. İstanbul'umuzda dar gelirli kardeşlerimiz için on binlerce sosyal konutu en güzel şekilde teslim ettik. Halen binlerce sosyal konutumuzun inşasına hızla devam ediyoruz. ”
'Hatay bize emanettir'
Deprem bölgesinde süren çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Şu anda, 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini süratle yapmak için, 2025 sonunda herkesin evine yerleşmesi için canımızı dişimize takıyoruz. Biz depremin bütün izlerini silmek için koşarken, maalesef CHP genel başkanının haksız ithamlarına maruz kalıyoruz. Kendisi Hatay'ı ziyaret etmiş ve “Hatay'ı unutturmayacağını söylemiş, Hatay benim şahsi meselem” demiş. Halbuki Hatay'ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir. Hatay halkına umut dağıtıp, o umutları boşa çıkaranlar kendileridir.
'Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza dağıtacağız' dediler ancak tek bir yuva kurmadılar. Tek bir çocuğun yüzünü güldürmediler, Tek bir annenin gözyaşını dindirmediler. Tek bir yuva yapmadıkları gibi söz verdikleri Ulu Cami'yi restore etmekten imtina ettiler. Buradan ifade ediyorum. Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir; Hatay devletimize emanettir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir." diye konuştu.
'İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarını yerine getirmiyor'
İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilikle ilgili de konuşan Bakan Kurum şunları söyledi:
Ben Sayın Özel'e acilen İzmir'i şahsi mesele haline getirmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bugün İzmir Körfezi çürüyor. Çünkü İzmir Körfezinde balıklar ölüyor, oksijen azalıyor, kötü koku İzmirlileri çileden çıkarıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır havaya bakıp ıslık çalıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor. Eğer siz, şahsi bir mesele yapacaksanız, İzmirli kardeşlerimizin geleceğini meseleniz yapın. Ben deprem bölgesinde alın teri döken biri olarak şunu söylemek istiyorum. 14 milyon insanımızın yaşadığı deprem bölgesi; Türkiye'nin için yeni bir milli mücadele alanıdır. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç kimsenin böyle yersiz tartışmalarla bu mücadeleyi baltalamasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.”