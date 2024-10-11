https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bakan-kurum-yarisi-bizden-kampanyasindaki-yeni-adimi-acikladi-1089114511.html

Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki yeni adımı açıkladı

Bakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki yeni adımı açıkladı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni bir adım daha atıldığını açıkladı. 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T16:47+0300

2024-10-11T16:47+0300

2024-10-11T17:24+0300

ekonomi

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

yarısı bizden

kentsel dönüşüm

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İstanbul Başakşehir'de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni bir adımın daha atıldığını açıkladı. 'İstanbul'da 29 ilçede 180 bin ev ve dükkan yenileniyor'Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "12 yıl önce başlattığımız Kentsel Dönüşüm seferberliğiyle İstanbul'umuzda tam 905 bin evimizi ve dükkanımızı azimle, gayretle dönüştürdük. Şu anda, İstanbul'un 39 ilçesinde; tam 180 bin evimizi ve dükkanımızı yeniliyoruz. Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul'u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz. Bugüne kadar, TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan tam 1 milyon 400 binden fazla yuva inşa ettik." Tek bir sağlıksız ev bırakmayana kadar Türkiye'de dönüşüme girmemiş tek bir sağlıksız ev bırakmayana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'nın güncellendiğini dile getirdi. Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi: 'Hatay bize emanettir'Deprem bölgesinde süren çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Şu anda, 11 ilimizde 452 bin konut ve iş yerini süratle yapmak için, 2025 sonunda herkesin evine yerleşmesi için canımızı dişimize takıyoruz. Biz depremin bütün izlerini silmek için koşarken, maalesef CHP genel başkanının haksız ithamlarına maruz kalıyoruz. Kendisi Hatay'ı ziyaret etmiş ve “Hatay'ı unutturmayacağını söylemiş, Hatay benim şahsi meselem” demiş. Halbuki Hatay'ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir. Hatay halkına umut dağıtıp, o umutları boşa çıkaranlar kendileridir.'Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza dağıtacağız' dediler ancak tek bir yuva kurmadılar. Tek bir çocuğun yüzünü güldürmediler, Tek bir annenin gözyaşını dindirmediler. Tek bir yuva yapmadıkları gibi söz verdikleri Ulu Cami'yi restore etmekten imtina ettiler. Buradan ifade ediyorum. Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir; Hatay devletimize emanettir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir." diye konuştu. 'İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarını yerine getirmiyor'İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilikle ilgili de konuşan Bakan Kurum şunları söyledi:

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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, yarısı bizden, kentsel dönüşüm