https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/asirlik-kulup-genclerbirligine-dev-haciz-sampiyonluk-kupasina-bile-el-konuldu-1089275276.html
Asırlık kulüp Gençlerbirliği'ne dev haciz: Şampiyonluk Kupası'na bile el konuldu
Asırlık kulüp Gençlerbirliği'ne dev haciz: Şampiyonluk Kupası'na bile el konuldu
Sputnik Türkiye
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle hacizle karşı karşıya kaldı. Ankara’nın TFF 1. Lig'de mücadele... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:04+0300
2024-10-16T09:04+0300
2024-10-16T09:04+0300
spor
gençlerbirliği futbol takımı
haciz
ankara
kupa
şampiyon
şampiyonluk
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Ekonomik sorunlarla boğuşan Gençlerbirliği, Alagöz Holding’e olan borcunu ödeyemedi. Holding, kulübe iki farklı şirket üzerinden toplamda 69 milyon TL gönderdi. Ancak bu borç, kulüp tarafından zamanında geri ödenemeyince Alagöz Holding, alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınan ihtiyati haciz kararı, Ankara Batı İcra Dairesi aracılığıyla uygulamaya konuldu.Tesislerde haciz i̇şlemi gerçekleştirildiAlagöz Holding'in avukatı Osman Gökmen, icra memurlarıyla birlikte İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek haciz işlemini başlattı. Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ait birçok mal varlığına el konuldu. Haczedilen eşyalar arasında şampiyonluk kupaları, yazıcılar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi kulübün demirbaşları da yer aldı.Borç ödenirse mallar geri alınabilecekKulüp, kendisine tanınan süre içinde borcunu ödemesi durumunda haczedilen mallarını geri alabilecek. Ancak bu süre zarfında ödeme gerçekleşmezse, el konulan mallar satışa çıkarılabilir. Gençlerbirliği'nin yaşadığı bu mali kriz, kulübün geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.Bu gelişme, Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden birinin ekonomik sıkıntılarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Gençlerbirliği'nin bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı ise merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/real-madridde-arda-guler-krizi-taraftar-tepki-gosterdi-oglu-bile-ancelottiye-kizgin-1089272997.html
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gençlerbirliği futbol takımı, haciz, ankara, kupa, şampiyon, şampiyonluk
gençlerbirliği futbol takımı, haciz, ankara, kupa, şampiyon, şampiyonluk
Asırlık kulüp Gençlerbirliği'ne dev haciz: Şampiyonluk Kupası'na bile el konuldu
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle hacizle karşı karşıya kaldı. Ankara’nın TFF 1. Lig'de mücadele eden asırlık kulübüne, 69 milyon TL'lik borcu nedeniyle icra işlemi başlatıldı. Borcun tahsili için kulübün şampiyonluk kupası da dahil olmak üzere birçok kupa ve demirbaşa el konuldu.
Ekonomik sorunlarla boğuşan Gençlerbirliği, Alagöz Holding’e olan borcunu ödeyemedi. Holding, kulübe iki farklı şirket üzerinden toplamda 69 milyon TL gönderdi. Ancak bu borç, kulüp tarafından zamanında geri ödenemeyince Alagöz Holding, alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınan ihtiyati haciz kararı, Ankara Batı İcra Dairesi aracılığıyla uygulamaya konuldu.
Tesislerde haciz i̇şlemi gerçekleştirildi
Alagöz Holding'in avukatı Osman Gökmen, icra memurlarıyla birlikte İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek haciz işlemini başlattı. Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ait birçok mal varlığına el konuldu. Haczedilen eşyalar arasında şampiyonluk kupaları, yazıcılar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi kulübün demirbaşları da yer aldı.
Borç ödenirse mallar geri alınabilecek
Kulüp, kendisine tanınan süre içinde borcunu ödemesi durumunda haczedilen mallarını geri alabilecek. Ancak bu süre zarfında ödeme gerçekleşmezse, el konulan mallar satışa çıkarılabilir. Gençlerbirliği'nin yaşadığı bu mali kriz, kulübün geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.
Bu gelişme, Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden birinin ekonomik sıkıntılarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Gençlerbirliği'nin bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı ise merak konusu.