https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/asirlik-kulup-genclerbirligine-dev-haciz-sampiyonluk-kupasina-bile-el-konuldu-1089275276.html

Asırlık kulüp Gençlerbirliği'ne dev haciz: Şampiyonluk Kupası'na bile el konuldu

Asırlık kulüp Gençlerbirliği'ne dev haciz: Şampiyonluk Kupası'na bile el konuldu

Sputnik Türkiye

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle hacizle karşı karşıya kaldı. Ankara’nın TFF 1. Lig'de mücadele... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T09:04+0300

2024-10-16T09:04+0300

2024-10-16T09:04+0300

spor

gençlerbirliği futbol takımı

haciz

ankara

kupa

şampiyon

şampiyonluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071435553_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cc5e059d6469f13aef8a5cd3808cf826.jpg

Ekonomik sorunlarla boğuşan Gençlerbirliği, Alagöz Holding’e olan borcunu ödeyemedi. Holding, kulübe iki farklı şirket üzerinden toplamda 69 milyon TL gönderdi. Ancak bu borç, kulüp tarafından zamanında geri ödenemeyince Alagöz Holding, alacaklarının tahsili için yasal yollara başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınan ihtiyati haciz kararı, Ankara Batı İcra Dairesi aracılığıyla uygulamaya konuldu.Tesislerde haciz i̇şlemi gerçekleştirildiAlagöz Holding'in avukatı Osman Gökmen, icra memurlarıyla birlikte İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek haciz işlemini başlattı. Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ait birçok mal varlığına el konuldu. Haczedilen eşyalar arasında şampiyonluk kupaları, yazıcılar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi kulübün demirbaşları da yer aldı.Borç ödenirse mallar geri alınabilecekKulüp, kendisine tanınan süre içinde borcunu ödemesi durumunda haczedilen mallarını geri alabilecek. Ancak bu süre zarfında ödeme gerçekleşmezse, el konulan mallar satışa çıkarılabilir. Gençlerbirliği'nin yaşadığı bu mali kriz, kulübün geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.Bu gelişme, Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden birinin ekonomik sıkıntılarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Gençlerbirliği'nin bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı ise merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/real-madridde-arda-guler-krizi-taraftar-tepki-gosterdi-oglu-bile-ancelottiye-kizgin-1089272997.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gençlerbirliği futbol takımı, haciz, ankara, kupa, şampiyon, şampiyonluk