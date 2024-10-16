https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ankara-valiligi-uyardi-hava-sicakliklari-6-12-derece-azalacak-1089287978.html

Ankara Valiliği uyardı: Hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak

Ankara Valiliği uyardı: Hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağını belirterek uyarıda bulundu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T12:42+0300

2024-10-16T12:42+0300

2024-10-16T12:42+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde, Ankara'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Valilik de soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi beklendiği belirterek uyarıda bulundu. Hafta başına kadar Ankara'da günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşeceği öngörülüyor. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html

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