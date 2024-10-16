https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ankara-gar-saldirisi-davasinda-mehmet-veysi-dolasan-5-bin-172-yil-hapis-cezasi-aldi-1089291910.html
Ankara gar saldırısı davasında Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı
Ankara gar saldırısı davasında Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Güvenpark'ta gerçekleşen saldırıya dair görülen davada tutuklu sanık... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T13:32+0300
2024-10-16T13:32+0300
2024-10-16T13:52+0300
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Ankara gar saldırısı davasında tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, Ankara'da büyük yıkıma ve can kaybına neden olan bu saldırıyla bağlantılı olarak yargılanıyordu.Mahkeme, sanığın terör örgütü üyeliği, öldürme, adam yaralama ve birçok başka suçtan sorumlu olduğu yönünde hüküm verdi. Tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı.Güvenpark'taki terör saldırısı, Türkiye'yi derinden sarsmış ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, 36 insanın ise hayatını kaybetmesine yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abd-mahkemesinin-timur-cihantimur-karari-degerlendiren-baba-aci-elleri-kelepceli-olarak-gelecekler-1089284777.html
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ankara terör saldırısı, güvenpark, mehmet veysi dolaşan, 5.172 yıl hapis cezası, terör davası
ankara terör saldırısı, güvenpark, mehmet veysi dolaşan, 5.172 yıl hapis cezası, terör davası
Ankara gar saldırısı davasında Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı
13:32 16.10.2024 (güncellendi: 13:52 16.10.2024)
Ankara'da 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Güvenpark'ta gerçekleşen saldırıya dair görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, toplamda 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara gar saldırısı davasında tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, Ankara'da büyük yıkıma ve can kaybına neden olan bu saldırıyla bağlantılı olarak yargılanıyordu.
Mahkeme, sanığın terör örgütü üyeliği, öldürme, adam yaralama ve birçok başka suçtan sorumlu olduğu yönünde hüküm verdi. Tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı.
Güvenpark'taki terör saldırısı, Türkiye'yi derinden sarsmış ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, 36 insanın ise hayatını kaybetmesine yol açmıştı.