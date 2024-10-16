https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ankara-gar-saldirisi-davasinda-mehmet-veysi-dolasan-5-bin-172-yil-hapis-cezasi-aldi-1089291910.html

Ankara gar saldırısı davasında Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı

Ankara gar saldırısı davasında Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 36 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Güvenpark'ta gerçekleşen saldırıya dair görülen davada tutuklu sanık... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T13:32+0300

2024-10-16T13:32+0300

2024-10-16T13:52+0300

türkiye

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hapis cezası

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10 ekim ankara garı katliamı

terör

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Ankara gar saldırısı davasında tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, Ankara'da büyük yıkıma ve can kaybına neden olan bu saldırıyla bağlantılı olarak yargılanıyordu.Mahkeme, sanığın terör örgütü üyeliği, öldürme, adam yaralama ve birçok başka suçtan sorumlu olduğu yönünde hüküm verdi. Tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezası aldı.Güvenpark'taki terör saldırısı, Türkiye'yi derinden sarsmış ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, 36 insanın ise hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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ankara terör saldırısı, güvenpark, mehmet veysi dolaşan, 5.172 yıl hapis cezası, terör davası