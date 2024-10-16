https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/alanyada-bir-caretta-caretta-basi-koparilmis-bir-sekilde-bulundu-1089272529.html

Alanya'da bir caretta caretta başı koparılmış bir şekilde bulundu

Alanya'da bir caretta caretta başı koparılmış bir şekilde bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T04:32+0300

2024-10-16T04:32+0300

2024-10-16T04:32+0300

yaşam

antalya

alanya

caretta caretta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089272372_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a9ee5bc930818b7601c795a2af63969b.jpg

Alanya'nın Keşifli Sahili'nde caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası başı kopmuş bir şekilde bulundu.Doğa ve hayvanları koruma gönüllüsü Güldane Şahin, sahilde hareketsiz bir caretta caretta olduğunu fark etti. Caretta caretta'nın başının olmadığını gören Şahin, durumu yetkililere bildirdi. Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.Güldane Şahin, “Carettaları sahilde kafası koparılmış bir şekilde görmekten dolayı oldukça üzüntülüyüm, Balıkçı Kooparatifi ve balıkçı arkadaşlardan ricam daha dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Caretta carettaları koruyalım doğamıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meme-kanseri-farkindalik-ayi-galata-kulesine-pembe-kurdele-yansitildi-1089267643.html

antalya

alanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, alanya, caretta caretta