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Alanya'da bir caretta caretta başı koparılmış bir şekilde bulundu
Alanya'da bir caretta caretta başı koparılmış bir şekilde bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T04:32+0300
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antalya
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Alanya'nın Keşifli Sahili'nde caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası başı kopmuş bir şekilde bulundu.Doğa ve hayvanları koruma gönüllüsü Güldane Şahin, sahilde hareketsiz bir caretta caretta olduğunu fark etti. Caretta caretta'nın başının olmadığını gören Şahin, durumu yetkililere bildirdi. Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.Güldane Şahin, “Carettaları sahilde kafası koparılmış bir şekilde görmekten dolayı oldukça üzüntülüyüm, Balıkçı Kooparatifi ve balıkçı arkadaşlardan ricam daha dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Caretta carettaları koruyalım doğamıza sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.
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antalya, alanya, caretta caretta
antalya, alanya, caretta caretta

Alanya'da bir caretta caretta başı koparılmış bir şekilde bulundu

04:32 16.10.2024
© İHA / İHA-AW308864Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / İHA-AW308864
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası başı kopmuş şekilde bulundu.
Alanya'nın Keşifli Sahili'nde caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası başı kopmuş bir şekilde bulundu.
Doğa ve hayvanları koruma gönüllüsü Güldane Şahin, sahilde hareketsiz bir caretta caretta olduğunu fark etti. Caretta caretta'nın başının olmadığını gören Şahin, durumu yetkililere bildirdi.
Sahile gelen görevlilerin incelemesinin ardından deniz kaplumbağası alınarak uygun bir yere gömüldü.
Güldane Şahin, “Carettaları sahilde kafası koparılmış bir şekilde görmekten dolayı oldukça üzüntülüyüm, Balıkçı Kooparatifi ve balıkçı arkadaşlardan ricam daha dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Caretta carettaları koruyalım doğamıza sahip çıkalım ifadelerini kullandı.
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