https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meme-kanseri-farkindalik-ayi-galata-kulesine-pembe-kurdele-yansitildi-1089267643.html
Meme kanseri farkındalık ayı: Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı
Meme kanseri farkındalık ayı: Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı
Sputnik Türkiye
Galata Kulesi'ne meme kanseri farkındalık ayı kapsamında akşam saatlerinde pembe kurdele ve 'erken teşhis hayat kurtarır' yazısı yansıtıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T22:31+0300
2024-10-15T22:31+0300
2024-10-15T22:31+0300
yaşam
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galata kulesi
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Her yıl Ekim ayında düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı', dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ekim ayı boyunca yürütülen etkinliklerde kullanılan 'pembe kurdele' ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe kurdele yansıtıldı. Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi ise memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesi olarak biliniyor. Meme kanseri belirtileri arasında, bir memenin tamamının veya bir kısmının belirgin bir yumru hissedilmese bile şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl), meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş gibi belirtiler bulunuyor.Erken teşhis hayat kurtarırErken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavileri daha başarılı olurken, yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Kendi kendine meme muayenesi veya klinik muayene sonucu erken teşhis edilen kanser gelişim sürecini tespit etmek, kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri azaltabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/son-13-yilin-en-parlak-kuyruklu-yildizi-istanbulda-goruntulendi-1089266156.html
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meme kanseri, meme kanseri farkındalık ayı, meme kanseri farkındalık, meme kanseri farkındalık günü, meme kanseri haftası, meme kanseri belirtileri, meme kanseri günü, meme kanseri ayı, meme kanseri farkındalık haftası
Meme kanseri farkındalık ayı: Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı
Galata Kulesi'ne meme kanseri farkındalık ayı kapsamında akşam saatlerinde pembe kurdele ve 'erken teşhis hayat kurtarır' yazısı yansıtıldı.
Her yıl Ekim ayında düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı', dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ekim ayı boyunca yürütülen etkinliklerde kullanılan 'pembe kurdele' ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.
İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe kurdele yansıtıldı. Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?
Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi ise memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesi olarak biliniyor.
Meme kanseri belirtileri arasında, bir memenin tamamının veya bir kısmının belirgin bir yumru hissedilmese bile şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl), meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş gibi belirtiler bulunuyor.
Erken teşhis hayat kurtarır
Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavileri daha başarılı olurken, yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Kendi kendine meme muayenesi veya klinik muayene sonucu erken teşhis edilen kanser gelişim sürecini tespit etmek, kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri azaltabiliyor.