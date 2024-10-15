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Meme kanseri farkındalık ayı: Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı
Meme kanseri farkındalık ayı: Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı
Sputnik Türkiye
Galata Kulesi'ne meme kanseri farkındalık ayı kapsamında akşam saatlerinde pembe kurdele ve 'erken teşhis hayat kurtarır' yazısı yansıtıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Her yıl Ekim ayında düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı', dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ekim ayı boyunca yürütülen etkinliklerde kullanılan 'pembe kurdele' ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe kurdele yansıtıldı. Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi ise memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesi olarak biliniyor. Meme kanseri belirtileri arasında, bir memenin tamamının veya bir kısmının belirgin bir yumru hissedilmese bile şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl), meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş gibi belirtiler bulunuyor.Erken teşhis hayat kurtarırErken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavileri daha başarılı olurken, yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Kendi kendine meme muayenesi veya klinik muayene sonucu erken teşhis edilen kanser gelişim sürecini tespit etmek, kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri azaltabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/son-13-yilin-en-parlak-kuyruklu-yildizi-istanbulda-goruntulendi-1089266156.html
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Meme kanseri farkındalık ayı: Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı

22:31 15.10.2024
© AA / Hakan AkgünGalata Kulesi'ne meme kanseri farkındalık ayı kapsamında akşam saatlerinde pembe kurdele ve "erken teşhis hayat kurtarır" yazısı yansıtıldı.
Galata Kulesi'ne meme kanseri farkındalık ayı kapsamında akşam saatlerinde pembe kurdele ve erken teşhis hayat kurtarır yazısı yansıtıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Hakan Akgün
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Galata Kulesi'ne meme kanseri farkındalık ayı kapsamında akşam saatlerinde pembe kurdele ve 'erken teşhis hayat kurtarır' yazısı yansıtıldı.
Her yıl Ekim ayında düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı', dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ekim ayı boyunca yürütülen etkinliklerde kullanılan 'pembe kurdele' ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.
İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe kurdele yansıtıldı. Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi ise memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesi olarak biliniyor.
Meme kanseri belirtileri arasında, bir memenin tamamının veya bir kısmının belirgin bir yumru hissedilmese bile şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl), meme ucunda çekilmeler, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş gibi belirtiler bulunuyor.

Erken teşhis hayat kurtarır

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavileri daha başarılı olurken, yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Kendi kendine meme muayenesi veya klinik muayene sonucu erken teşhis edilen kanser gelişim sürecini tespit etmek, kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri azaltabiliyor.
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