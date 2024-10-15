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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/cumhurbaskani-erdogan-filistinin-gelecegi-konferansinda-konusuyor-1089251420.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler, Gazze'de diri diri insanların yakılmasını daha ne kadar izleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler, Gazze'de diri diri insanların yakılmasını daha ne kadar izleyecek?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 'Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşuyor. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ozgur-ozel-israil-turkiyeye-saldiracak-sozleri-halktan-para-almak-icinmis-alacaksan-o-parayi-1089250775.html
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filistin, recep tayyip erdoğan
filistin, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birleşmiş Milletler, Gazze'de diri diri insanların yakılmasını daha ne kadar izleyecek?

14:39 15.10.2024 (güncellendi: 15:14 15.10.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 'Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Söz konusu Gazzeli mazlumlar olunca, mesele Gazze'de vahşiçe öldürülenler olunca, 1-2 yaşındaki bebekler olunca herkes derin bir sessizliğe bürünüyor. Batı'nın yıllardır savuna geldiği özgürlük, ifade, hukuk gibi terimler tamamen rafa kaldırıldı. Canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. İnsanlar hunharca katledildi, 360 kmlik daracık bir alana sıkıştırdıkları insanlara neler yaptılar. İlaçsız, doktorsuz insanları bombalarla öldürdüler.
İsrail güçleri 1 milyon Filistinliyi sürgün etti, 675 köyü ve kasabayı yok etti. Binlercesini öldürdü. Kan ve işgal üzerinde kurulan İsrail, Nekbe'den itibaren sayısız katliamlara sebep oldu.
İsrail, 27 bin km karelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumdadır. Milyonlarca Filistili göç ettirilmiştir, sadece Nekbe'de 1 milyon idi. Ürdün de de birçok Filistinli olmak üzere, bugün dünyada 6 milyon Filistinli bulunuyor. Gasp ettikleri Filistin toprakları her yıl artıyor.
Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor.
BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası örgütlerin İsrail'in şımarıklıkları karşısında nasıl büyük acze düştüklerini hep beraber yüzümüz kızararak takip ettik.
Bugün BM üyesi olupta resmi sınırları hala netleşmemiş tek devlet İsrail devletidir. Bu gerçeği 74'üncü BM Genel Kurulu'nda göstererek İsrail'in sınırları neresidir diye sormuştuk. Bu sorunun cevabını veren çıkmadı. Gazze ile yetinmeyeceklerini Lübnan'a saldırarak gösterdiler. Giderek şımaran, azgınlaşan İsrail, durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan bir tehlike var ve biz de her türlü tedbiri alıyoruz.
Kafasında UN yazılan mavi kasklı askeri koruyamayan BM, Gazzelilere, Lübnanlılara uzanan ellere nasıl müdahale edecek?
BM, Gazze'de diri diri insanların yakılmasını daha ne kadar izleyecek?
İsrail ile ticareti durdurduk ve Gazze'ye 84 ton yardım gönderdik. Bu yardım ile Türkiye olarak, Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke konumuna geldik.
Türkiye, Lübnanlı ve Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Zafer, Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. Büyük acılar yaşansa da bu süreç, özgür Filistin'in kurulmasıyla neticelenecektir.
Çocuklar özgürce koşacak ve oynayacak, gözyüzüne baktıklarında savaş uçaklarını değil güneşi ve ayı görecekler. Alimlerin rabbi olan Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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