https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/25-ayri-hirsizlik-sucundan-61-yil-hapis-cezasiyla-aranan-kadin-yakalandi-kucuk-cocugu-oldugu-icin-1089306908.html

25 ayrı hırsızlık suçundan 61 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Küçük çocuğu olduğu için serbest bırakıldı

25 ayrı hırsızlık suçundan 61 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Küçük çocuğu olduğu için serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Samsun'da 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadın 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T17:58+0300

2024-10-16T17:58+0300

2024-10-16T17:58+0300

türkiye

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

hapis cezası

samsun

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde 6'sı Samsun'da olmak üzere, farklı tarihlerde ve illerde işlenen toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. adlı kadını İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan kadın, 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için tutuklanmayarak serbest bırakıldı. G.Y.'nin çocuğunun yaşının 1.5 yılı doldurmasının ardından söz konusu 61 yıl 2 ay hapis için cezaevine gireceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/izinli-ciktigi-cezaevine-donmeyen-19-yasindaki-firari-polise-silah-cekti-son-dakikada-engellendi-1089243196.html

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hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hapis cezası, samsun