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25 ayrı hırsızlık suçundan 61 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Küçük çocuğu olduğu için serbest bırakıldı
25 ayrı hırsızlık suçundan 61 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Küçük çocuğu olduğu için serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadın 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T17:58+0300
2024-10-16T17:58+0300
türkiye
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
hapis cezası
samsun
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde 6'sı Samsun'da olmak üzere, farklı tarihlerde ve illerde işlenen toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. adlı kadını İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan kadın, 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için tutuklanmayarak serbest bırakıldı. G.Y.'nin çocuğunun yaşının 1.5 yılı doldurmasının ardından söz konusu 61 yıl 2 ay hapis için cezaevine gireceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/izinli-ciktigi-cezaevine-donmeyen-19-yasindaki-firari-polise-silah-cekti-son-dakikada-engellendi-1089243196.html
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hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hapis cezası, samsun
hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hapis cezası, samsun

25 ayrı hırsızlık suçundan 61 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Küçük çocuğu olduğu için serbest bırakıldı

17:58 16.10.2024
CC0 / / Kelepçe
Kelepçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
CC0 / /
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Samsun'da 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadın 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için tutuklanmayarak serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde 6'sı Samsun'da olmak üzere, farklı tarihlerde ve illerde işlenen toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. adlı kadını İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan kadın, 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için tutuklanmayarak serbest bırakıldı. G.Y.'nin çocuğunun yaşının 1.5 yılı doldurmasının ardından söz konusu 61 yıl 2 ay hapis için cezaevine gireceği öğrenildi.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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