https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/izinli-ciktigi-cezaevine-donmeyen-19-yasindaki-firari-polise-silah-cekti-son-dakikada-engellendi-1089243196.html
İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen 19 yaşındaki firari, polise silah çekti: Son dakikada engellendi
İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen 19 yaşındaki firari, polise silah çekti: Son dakikada engellendi
Sputnik Türkiye
Hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 4 tane kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine dönmeyen 19 yaşındaki firari, Pendik'te kendisini... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:05+0300
2024-10-15T12:05+0300
2024-10-15T12:05+0300
türkiye
polis
firari
polise saldırı
istanbul
pendik
silahlı saldırı
tutuklama
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İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda, polis ekipleri, şüpheli bir kişinin tedirgin davranışlarını fark etti. Ekiplerin üzerine gitmesiyle kaçmaya çalışan Mansur Çimen, yakalandı.Kelepçelenirken çantasından silah çıkardıKelepçe takılacağı esnada çantasından bir tabanca çıkaran Çimen, silahını doldurmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polislere teslim etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı gören esnaf Nurcan Deniz, “Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah vardı. Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı” diye konuştu.Tutuklanan sanık hakim karşısına çıktıOlayın ardından tutuklanan Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mansur Çimen, silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istiklal-caddesinde-bir-polis-bogazindan-bicaklandi-saldirgan-araniyor-1089135487.html
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polis, firari, polise saldırı, istanbul, pendik, silahlı saldırı, tutuklama
polis, firari, polise saldırı, istanbul, pendik, silahlı saldırı, tutuklama
İzinli çıktığı cezaevine dönmeyen 19 yaşındaki firari, polise silah çekti: Son dakikada engellendi
Hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 4 tane kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine dönmeyen 19 yaşındaki firari, Pendik'te kendisini gözaltına almaya çalışan polise silah çekti. Firari sanık son dakikada engellendi.
İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda, polis ekipleri, şüpheli bir kişinin tedirgin davranışlarını fark etti. Ekiplerin üzerine gitmesiyle kaçmaya çalışan Mansur Çimen, yakalandı.
Kelepçelenirken çantasından silah çıkardı
Kelepçe takılacağı esnada çantasından bir tabanca çıkaran Çimen, silahını doldurmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polislere teslim etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı gören esnaf Nurcan Deniz, “Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah vardı. Esnaf bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı” diye konuştu.
Tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı
Olayın ardından tutuklanan Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mansur Çimen, silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.