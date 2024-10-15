https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/yargitaydan-jitem-karari-18-sanigin-beraat-kararionandi-1089254716.html

Yargıtay'dan Jitem kararı: 18 sanığın beraat kararı onandı

Yargıtay'dan Jitem kararı: 18 sanığın beraat kararı onandı

Sputnik Türkiye

Yargıtay, eski bakan Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve eski özel harekât polisleri dahil 18 sanıklı davada verilen beraat kararını onadı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T16:27+0300

2024-10-15T16:27+0300

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istinaf mahkemesi

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ibrahim şahin

mahmut yıldırım

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Yargıtay, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin, eski İçişleri Bakanı ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, eski Emniyet Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ve eski MİT yöneticisi, emekli Albay Korkut Eken'in de aralarında olduğu 18 sanıklı davada verilen beraat kararlarını onadı.Daire, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Mayıs 2023'te sanıklar Mehmet Ağar, Abbas Semih Sueri, Alper Tekdemir, Ayhan Akça, Ayhan Çarkın, Ayhan Özkan, Enver Ulu, Ercan Ersoy, İbrahim Şahin, Lokman Külünk, Mehmet Korkut Eken, Muhsin Korman, Nurettin Güven, Seyfettin Lap, Uğur Şahin ve Yusuf Yüksel hakkında verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.Buna göre, maktuller Namık Erdoğan, Haci Karay, Adnan Yıldırım ve Yusuf Ekinci'ye yönelik 'nitelikli kasten öldürme' suçlarından sanıklar hakkındaki hükümlerin zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.Daire, maktuller Abdülmecit Baskın ile Behçet Cantürk'e yönelik suçlamalar yönünden sanıklar hakkında verilen düşme kararları ile maktuller Medet Serhat ile Faik Candan yönünden beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı.Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatini kararlaştırmış, bu kararı istinaf mahkemesi bozmuştu. İkinci yargılama sonrasında da yerel mahkeme beraat kararı vermişti.Yargıtay, beraat kararında şu gerekçeyi yazdı:Davanın geçmişiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 16 Nisan 2014'te görüldü, 13 Aralık 2019'da ise karar verildi.Buna göre yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürülmüştü.Kendisine ulaşılamayan sanık 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrılmıştı.Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine hükmedilmiş, dosya kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti.İncelemeyi tamamlayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozarak yeniden yargılama için dosyayı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.Yapılan yeniden yargılamada mahkeme, sanıklar hakkında beraat ve düşme kararı vermişti.

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yargıtay, beraat, istinaf mahkemesi, istinaf mahkemesi, mehmet ağar, korkut eken, ibrahim şahin, mahmut yıldırım