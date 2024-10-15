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Şişme kano ile kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandı: 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
Şişme kano ile kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandı: 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Bir kadın, ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan bir göl üzerinden şişme kanoyla kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandı. Nesli tükenmek üzere olduğu... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:23+0300
2024-10-15T13:23+0300
yaşam
abd
kanada
nesli tükenmekte olan hayvanlar
koruma
koruma alanı
kaplumbağa
doğu kutu kaplumbağası
kano
şişme bot
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Çinli bir kadın, koruma altında bir tür olan 29 Doğu kutu kaplumbağasını kaçırmaya çalışırken yakalandı.41 yaşındaki Wan Yee Ng, Cuma günü çıktığı mahkemede, ABD'den Kanada'ya 29 adet Doğu kutu kaplumbağasını kaçırmaya çalıştığına dair yapılan suçlamaları kabul etti.Yetkililer kadının, 28 Haziran'da Vermont Canaan'da bulunan bir gölde şişme kanosuna yüklediği 29 kaplumbağayla Kanada yönüne yolculuk yaparken yakalandığını bildirdi.Kadının sırt çantasını kontrol eden yetkililer, çoraplara tek tek sarılmış 29 canlı Doğu kutu kaplumbağası bulduklarını bildirdi. Yeminli ifadelerde, Çin karaborsasında, Doğu kutu kaplumbağalarının her biri bin dolara satıldığı söyleniyor.Cuma günü, 'yasaya aykırı olarak 29 doğu kutu kaplumbağasını ABD'den ihraç etmeye ve göndermeye çalıştığı suçlamasını' kabul eden kadın, 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya. Cezası, Aralık ayında belli olacak.Doğu kutu kaplumbağaları, Vermont'un yanı sıra Connecticut, Massachusetts, Michigan ve New Hampshire'da da koruma altındaki bir türdür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/evinde-15-metrelik-timsah-besleyen-supheli-gozaltina-alindi-1085114386.html
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abd, kanada, nesli tükenmekte olan hayvanlar, koruma, koruma alanı, kaplumbağa, doğu kutu kaplumbağası, kano, şişme bot, kaçakçılık
abd, kanada, nesli tükenmekte olan hayvanlar, koruma, koruma alanı, kaplumbağa, doğu kutu kaplumbağası, kano, şişme bot, kaçakçılık

Şişme kano ile kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandı: 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

13:23 15.10.2024
© AP Photo / Marta LavandierSu Kaplumbağası
Su Kaplumbağası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Marta Lavandier
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Bir kadın, ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan bir göl üzerinden şişme kanoyla kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandı. Nesli tükenmek üzere olduğu belirtilen kaplumbağaları yasadışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan kadın, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etti. 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Çinli bir kadın, koruma altında bir tür olan 29 Doğu kutu kaplumbağasını kaçırmaya çalışırken yakalandı.
41 yaşındaki Wan Yee Ng, Cuma günü çıktığı mahkemede, ABD'den Kanada'ya 29 adet Doğu kutu kaplumbağasını kaçırmaya çalıştığına dair yapılan suçlamaları kabul etti.
Yetkililer kadının, 28 Haziran'da Vermont Canaan'da bulunan bir gölde şişme kanosuna yüklediği 29 kaplumbağayla Kanada yönüne yolculuk yaparken yakalandığını bildirdi.
Kadının sırt çantasını kontrol eden yetkililer, çoraplara tek tek sarılmış 29 canlı Doğu kutu kaplumbağası bulduklarını bildirdi. Yeminli ifadelerde, Çin karaborsasında, Doğu kutu kaplumbağalarının her biri bin dolara satıldığı söyleniyor.
Cuma günü, 'yasaya aykırı olarak 29 doğu kutu kaplumbağasını ABD'den ihraç etmeye ve göndermeye çalıştığı suçlamasını' kabul eden kadın, 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya. Cezası, Aralık ayında belli olacak.
Doğu kutu kaplumbağaları, Vermont'un yanı sıra Connecticut, Massachusetts, Michigan ve New Hampshire'da da koruma altındaki bir türdür.
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