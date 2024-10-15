https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/uzmanlardan-kritik-uyarilar-robot-supurgeniz-ve-airfryeriniz-birden-alev-alabilir-eviniz-yanabilir-1089233148.html
Uzmanlardan kritik uyarılar: Robot süpürgeniz ve Airfryer’ınız birden alev alabilir, eviniz yanabilir
Uzmanlardan kritik uyarılar: Robot süpürgeniz ve Airfryer’ınız birden alev alabilir, eviniz yanabilir
Sputnik Türkiye
Son yıllarda robot süpürgeler ve airfryer'lar, sağladıkları rahatlıkla pek çok evin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T08:32+0300
2024-10-15T08:32+0300
2024-10-15T08:33+0300
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İstanbul Maltepe’de bir robot süpürgenin arka arkaya yangın çıkardığı sosyal medyada paylaşıldı. Olay, robot süpürgeler gibi akıllı ev cihazlarının güvenliğini sorgulatan bir tartışma başlattı. Uzmanlar, özellikle lityum-iyon bataryalar gibi bileşenlerde yaşanan arızaların bu tür tehlikeleri tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Aynı tehlike, son dönemde patlamalarla gündeme gelen airfryer’lar için de geçerli.Lityum-i̇yon bataryaların riskleriElektrik Elektronik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, lityum-iyon bataryaların aşırı ısınma, kısa devre ya da hatalı şarj gibi nedenlerle patlamalara yol açabileceğini belirtti. Düşük kaliteli bataryalar veya onaysız şarj cihazlarının kullanımı, bu riskleri artırıyor. Özellikle robot süpürgeler ve airfryer gibi cihazlarda uygun olmayan priz kullanımı, eskiyen kablolar ve yetersiz elektrik altyapısı yangın riskini daha da yükseltiyor.Airfryer’larda patlama riskiAirfryer’lar, yüksek sıcaklıkta çalışan ve yağ buharına maruz kalan cihazlar olarak yangın riski taşıyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Ali İhsan Özdemir, cihazların aşırı ısınması durumunda yangın tehlikesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle batarya sistemlerindeki hatalar ve düşük kaliteli malzemeler bu riskleri artırıyor.Yangın anında nasıl müdahale edilmeli?Uzmanlar, yangın anında su yerine elektrik yangınlarına uygun yangın söndürücülerin kullanılmasını öneriyor. Elektrik bağlantısının kesilmesi ve cihazın güvenli bir şekilde kapatılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, yangın riski taşıyan cihazların asla evde yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.Güvenli kullanım i̇çin tavsiyelerUzmanlara göre, akıllı ev cihazları satın alınmadan önce sertifikalar, marka güvenilirliği ve kullanıcı yorumlarına dikkat edilmesi şart. Ayrıca, bu cihazların düzenli bakımlarının yapılması ve aşırı ısınma belirtilerinde hemen kapatılması büyük önem taşıyor.Robot süpürge ve airfryer gibi cihazlar, doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran araçlar olsa da, gerekli önlemler alınmadığında büyük tehlikeler doğurabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-saatler-surecek-30-ilce-tek-tek-aciklandi-1089232926.html
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robot, robot, robot, airfryer, yangın, yangın söndürme, ateş, alev almak, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı
robot, robot, robot, airfryer, yangın, yangın söndürme, ateş, alev almak, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı
Uzmanlardan kritik uyarılar: Robot süpürgeniz ve Airfryer’ınız birden alev alabilir, eviniz yanabilir
08:32 15.10.2024 (güncellendi: 08:33 15.10.2024)
Son yıllarda robot süpürgeler ve airfryer'lar, sağladıkları rahatlıkla pek çok evin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de bir robot süpürgenin yangına yol açması, bu cihazların güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, akıllı ev cihazlarındaki ihmallerin nasıl büyük risklere yol açtığını vurguluyor.
İstanbul Maltepe’de bir robot süpürgenin arka arkaya yangın çıkardığı sosyal medyada paylaşıldı. Olay, robot süpürgeler gibi akıllı ev cihazlarının güvenliğini sorgulatan bir tartışma başlattı. Uzmanlar, özellikle lityum-iyon bataryalar gibi bileşenlerde yaşanan arızaların bu tür tehlikeleri tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Aynı tehlike, son dönemde patlamalarla gündeme gelen airfryer’lar için de geçerli.
Lityum-i̇yon bataryaların riskleri
Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, lityum-iyon bataryaların aşırı ısınma, kısa devre ya da hatalı şarj gibi nedenlerle patlamalara yol açabileceğini belirtti. Düşük kaliteli bataryalar veya onaysız şarj cihazlarının kullanımı, bu riskleri artırıyor. Özellikle robot süpürgeler ve airfryer gibi cihazlarda uygun olmayan priz kullanımı, eskiyen kablolar ve yetersiz elektrik altyapısı yangın riskini daha da yükseltiyor.
Airfryer’larda patlama riski
Airfryer’lar, yüksek sıcaklıkta çalışan ve yağ buharına maruz kalan cihazlar olarak yangın riski taşıyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Ali İhsan Özdemir, cihazların aşırı ısınması durumunda yangın tehlikesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle batarya sistemlerindeki hatalar ve düşük kaliteli malzemeler bu riskleri artırıyor.
Yangın anında nasıl müdahale edilmeli?
Uzmanlar, yangın anında su yerine elektrik yangınlarına uygun yangın söndürücülerin kullanılmasını öneriyor. Elektrik bağlantısının kesilmesi ve cihazın güvenli bir şekilde kapatılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, yangın riski taşıyan cihazların asla evde yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.
Güvenli kullanım i̇çin tavsiyeler
Uzmanlara göre, akıllı ev cihazları satın alınmadan önce sertifikalar, marka güvenilirliği ve kullanıcı yorumlarına dikkat edilmesi şart. Ayrıca, bu cihazların düzenli bakımlarının yapılması ve aşırı ısınma belirtilerinde hemen kapatılması büyük önem taşıyor.
Robot süpürge ve airfryer gibi cihazlar, doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran araçlar olsa da, gerekli önlemler alınmadığında büyük tehlikeler doğurabiliyor.