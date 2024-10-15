https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-saatler-surecek-30-ilce-tek-tek-aciklandi-1089232926.html
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 15 Ekim Salı günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintisi... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T08:20+0300
2024-10-15T08:20+0300
2024-10-15T08:20+0300
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Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye yer alıyor. Bu bölgelerde kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların detaylarına ulaşmak mümkün.Elektrikler ne zaman gelecek?Kişiler, elektrik kesintisinin süresi ve saatleri hakkında bilgi almak için “BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi” şeklinde aramalar yapıyor. İstanbul’un Anadolu yakasındaki kesintiler için AYEDAŞ, Avrupa yakasındaki kesintiler için ise BEDAŞ’ın internet siteleri üzerinden sorgulama yapılabilir.Kesinti sorgulama ve detaylarElektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, BEDAŞ internet sitesinde yer alan “Planlı Kesintiler” bölümünden Avrupa Yakası kesintilerini öğrenebilir. Aynı şekilde AYEDAŞ sitesinde Anadolu Yakası için planlı kesinti listesine ulaşılabilir. Ayrıca, BEDAŞ'ın mobil uygulaması ve 186 numaralı hattı üzerinden de bilgi almanız mümkün.Planlı elektrik kesintileri hakkında güncel bilgi almak isteyen kullanıcılar, www.bedas.com.tr ve www.ayedas.com.tr web sitelerini ziyaret edebilir ve kesintiler hakkında SMS bilgilendirmesi almak için başvuruda bulunabilir.Elektrik kesintisi ve arıza takibiElektrik kesintisiyle ilgili sorun yaşayan kişiler, kesintinin ne kadar süreceği ve arıza takibi için ilgili dağıtım şirketlerinin sorgulama ekranlarını kullanabilir. Planlı kesintiler, özellikle bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılırken, acil arızalar da şirketler tarafından hızlıca giderilmeye çalışılıyor.İstanbul'da 15 Ekim’deki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve alternatif çözümler için dağıtım şirketlerinin resmi kaynaklarını takip etmekte fayda var.
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elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, bedaş, ayedaş, ayedaş, anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş) , liste
elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, bedaş, ayedaş, ayedaş, anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş) , liste
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 15 Ekim Salı günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. Toplam 30 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak.
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye yer alıyor. Bu bölgelerde kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların detaylarına ulaşmak mümkün.
Elektrikler ne zaman gelecek?
Kişiler, elektrik kesintisinin süresi ve saatleri hakkında bilgi almak için “BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi” şeklinde aramalar yapıyor. İstanbul’un Anadolu yakasındaki kesintiler için AYEDAŞ, Avrupa yakasındaki kesintiler için ise BEDAŞ’ın internet siteleri üzerinden sorgulama yapılabilir.
Kesinti sorgulama ve detaylar
Elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, BEDAŞ internet sitesinde yer alan “Planlı Kesintiler” bölümünden Avrupa Yakası kesintilerini öğrenebilir. Aynı şekilde AYEDAŞ sitesinde Anadolu Yakası için planlı kesinti listesine ulaşılabilir. Ayrıca, BEDAŞ'ın mobil uygulaması ve 186 numaralı hattı üzerinden de bilgi almanız mümkün.
Planlı elektrik kesintileri hakkında güncel bilgi almak isteyen kullanıcılar, www.bedas.com.tr
ve www.ayedas.com.tr
web sitelerini ziyaret edebilir ve kesintiler hakkında SMS bilgilendirmesi almak için başvuruda bulunabilir.
Elektrik kesintisi ve arıza takibi
Elektrik kesintisiyle ilgili sorun yaşayan kişiler, kesintinin ne kadar süreceği ve arıza takibi için ilgili dağıtım şirketlerinin sorgulama ekranlarını kullanabilir. Planlı kesintiler, özellikle bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılırken, acil arızalar da şirketler tarafından hızlıca giderilmeye çalışılıyor.
İstanbul'da 15 Ekim’deki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve alternatif çözümler için dağıtım şirketlerinin resmi kaynaklarını takip etmekte fayda var.