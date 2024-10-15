İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-saatler-surecek-30-ilce-tek-tek-aciklandi-1089232926.html
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 15 Ekim Salı günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintisi... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T08:20+0300
2024-10-15T08:20+0300
türkiye
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
bedaş
ayedaş
ayedaş
anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş)
liste
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/07/1060920376_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_35aaab97268fb4db156764fab39a502f.jpg
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye yer alıyor. Bu bölgelerde kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların detaylarına ulaşmak mümkün.Elektrikler ne zaman gelecek?Kişiler, elektrik kesintisinin süresi ve saatleri hakkında bilgi almak için “BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi” şeklinde aramalar yapıyor. İstanbul’un Anadolu yakasındaki kesintiler için AYEDAŞ, Avrupa yakasındaki kesintiler için ise BEDAŞ’ın internet siteleri üzerinden sorgulama yapılabilir.Kesinti sorgulama ve detaylarElektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, BEDAŞ internet sitesinde yer alan “Planlı Kesintiler” bölümünden Avrupa Yakası kesintilerini öğrenebilir. Aynı şekilde AYEDAŞ sitesinde Anadolu Yakası için planlı kesinti listesine ulaşılabilir. Ayrıca, BEDAŞ'ın mobil uygulaması ve 186 numaralı hattı üzerinden de bilgi almanız mümkün.Planlı elektrik kesintileri hakkında güncel bilgi almak isteyen kullanıcılar, www.bedas.com.tr ve www.ayedas.com.tr web sitelerini ziyaret edebilir ve kesintiler hakkında SMS bilgilendirmesi almak için başvuruda bulunabilir.Elektrik kesintisi ve arıza takibiElektrik kesintisiyle ilgili sorun yaşayan kişiler, kesintinin ne kadar süreceği ve arıza takibi için ilgili dağıtım şirketlerinin sorgulama ekranlarını kullanabilir. Planlı kesintiler, özellikle bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılırken, acil arızalar da şirketler tarafından hızlıca giderilmeye çalışılıyor.İstanbul'da 15 Ekim’deki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve alternatif çözümler için dağıtım şirketlerinin resmi kaynaklarını takip etmekte fayda var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kredi-kartina-750-bin-vergi-payinda-geri-adim-gelebilir-ak-parti-duzenlemeyi-yeniden-1089232283.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/07/1060920376_51:0:699:486_1920x0_80_0_0_c5d007291b57ae5ce6c64f2be7017b31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, bedaş, ayedaş, ayedaş, anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş) , liste
elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, bedaş, ayedaş, ayedaş, anadolu yakası elektrik dağıtım aş (ayedaş) , liste

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatler sürecek, 30 ilçe tek tek açıklandı

08:20 15.10.2024
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
Abone ol
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 15 Ekim Salı günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. Toplam 30 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak.
Elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye yer alıyor. Bu bölgelerde kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların detaylarına ulaşmak mümkün.

Elektrikler ne zaman gelecek?

Kişiler, elektrik kesintisinin süresi ve saatleri hakkında bilgi almak için “BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi” şeklinde aramalar yapıyor. İstanbul’un Anadolu yakasındaki kesintiler için AYEDAŞ, Avrupa yakasındaki kesintiler için ise BEDAŞ’ın internet siteleri üzerinden sorgulama yapılabilir.

Kesinti sorgulama ve detaylar

Elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, BEDAŞ internet sitesinde yer alan “Planlı Kesintiler” bölümünden Avrupa Yakası kesintilerini öğrenebilir. Aynı şekilde AYEDAŞ sitesinde Anadolu Yakası için planlı kesinti listesine ulaşılabilir. Ayrıca, BEDAŞ'ın mobil uygulaması ve 186 numaralı hattı üzerinden de bilgi almanız mümkün.
Planlı elektrik kesintileri hakkında güncel bilgi almak isteyen kullanıcılar, www.bedas.com.tr ve www.ayedas.com.tr web sitelerini ziyaret edebilir ve kesintiler hakkında SMS bilgilendirmesi almak için başvuruda bulunabilir.

Elektrik kesintisi ve arıza takibi

Elektrik kesintisiyle ilgili sorun yaşayan kişiler, kesintinin ne kadar süreceği ve arıza takibi için ilgili dağıtım şirketlerinin sorgulama ekranlarını kullanabilir. Planlı kesintiler, özellikle bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılırken, acil arızalar da şirketler tarafından hızlıca giderilmeye çalışılıyor.
İstanbul'da 15 Ekim’deki elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve alternatif çözümler için dağıtım şirketlerinin resmi kaynaklarını takip etmekte fayda var.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
EKONOMİ
Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала