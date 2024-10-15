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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukraynali-esir-ukrayna-ordusunda-acemilere-fuzesiz-anti-tank-fuze-egitimi-veriliyor-1089242164.html
Ukraynalı esir: Ukrayna ordusunda acemilere füzesiz füze eğitimi veriliyor
Ukraynalı esir: Ukrayna ordusunda acemilere füzesiz füze eğitimi veriliyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Hotenko, Ukrayna ordusunda acemi askerlere anti-tank güdümlü füze eğitiminin füze olmadan verilmekte olduğunu belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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ukrayna ordusu
esir
savaş esiri
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anti-tank füzesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir asker Yevgeniy Hotenko’nun sorgusundan görüntüleri paylaştı.Ukrayna ordusundaki görevinin anti-tank füze operatörü olduğunu söyleyen Hotenko, eğitim biriminde çok az zaman geçirdikten sonra sadece bir kez füze ateşlediğini anlattı.Görev yaptığı birliğin, Fransa-Almanya yapımı ‘Milan’ anti-tank hafif piyade füzesi kullanması gerektiğini dile getiren esir, ama füze olmadığı için acemi askerlere sadece bir kez füzenin nasıl ateşlediğinin gösterildiğini belirtti.Savaşa hazır olmayan birliğindeki tüm askerlerin 40 yaş üstü olduğunu söyleyen Hotenko, teslim olduğu Kursk Bölgesi’ne aslında bilgisi dışında geldiğini belirterek, “Komutanlarımız aslında bizi Sumi Bölgesi’ne gönderme sözünü vermişti” dedi.Rusların ona düzenli olarak yemek, tıbbi bakım ve sigara sağladığını söyleyen esir asker, silah arkadaşlarına akıllarını kullanarak onun gibi teslim olma çağrısında bulunarak Ukrayna ordusunun yabancı topraklarda suç işlediğini ve bunun yanına kâr kalmayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyayi-silah-yoluyla-ateskese-zorlamanin-beyhude-oldugunu-kabul-etti-1089239342.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, savaş suçları, anti-tank füzesi, kursk bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, savaş suçları, anti-tank füzesi, kursk bölgesi

Ukraynalı esir: Ukrayna ordusunda acemilere füzesiz füze eğitimi veriliyor

11:39 15.10.2024 (güncellendi: 11:41 15.10.2024)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovUkraynali esir
Ukraynali esir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukraynalı esir asker Hotenko, Ukrayna ordusunda acemi askerlere anti-tank güdümlü füze eğitiminin füze olmadan verilmekte olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir asker Yevgeniy Hotenko’nun sorgusundan görüntüleri paylaştı.
Ukrayna ordusundaki görevinin anti-tank füze operatörü olduğunu söyleyen Hotenko, eğitim biriminde çok az zaman geçirdikten sonra sadece bir kez füze ateşlediğini anlattı.
Görev yaptığı birliğin, Fransa-Almanya yapımı ‘Milan’ anti-tank hafif piyade füzesi kullanması gerektiğini dile getiren esir, ama füze olmadığı için acemi askerlere sadece bir kez füzenin nasıl ateşlediğinin gösterildiğini belirtti.
Savaşa hazır olmayan birliğindeki tüm askerlerin 40 yaş üstü olduğunu söyleyen Hotenko, teslim olduğu Kursk Bölgesi’ne aslında bilgisi dışında geldiğini belirterek, “Komutanlarımız aslında bizi Sumi Bölgesi’ne gönderme sözünü vermişti” dedi.
Rusların ona düzenli olarak yemek, tıbbi bakım ve sigara sağladığını söyleyen esir asker, silah arkadaşlarına akıllarını kullanarak onun gibi teslim olma çağrısında bulunarak Ukrayna ordusunun yabancı topraklarda suç işlediğini ve bunun yanına kâr kalmayacağını kaydetti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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