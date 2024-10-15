https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukraynali-esir-ukrayna-ordusunda-acemilere-fuzesiz-anti-tank-fuze-egitimi-veriliyor-1089242164.html
Ukraynalı esir: Ukrayna ordusunda acemilere füzesiz füze eğitimi veriliyor
Ukraynalı esir: Ukrayna ordusunda acemilere füzesiz füze eğitimi veriliyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Hotenko, Ukrayna ordusunda acemi askerlere anti-tank güdümlü füze eğitiminin füze olmadan verilmekte olduğunu belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:39+0300
2024-10-15T11:39+0300
2024-10-15T11:41+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
esir
savaş esiri
savaş suçları
anti-tank füzesi
kursk bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085353683_0:67:2887:1691_1920x0_80_0_0_85746aab2504d8a101931fab5b88549b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir asker Yevgeniy Hotenko’nun sorgusundan görüntüleri paylaştı.Ukrayna ordusundaki görevinin anti-tank füze operatörü olduğunu söyleyen Hotenko, eğitim biriminde çok az zaman geçirdikten sonra sadece bir kez füze ateşlediğini anlattı.Görev yaptığı birliğin, Fransa-Almanya yapımı ‘Milan’ anti-tank hafif piyade füzesi kullanması gerektiğini dile getiren esir, ama füze olmadığı için acemi askerlere sadece bir kez füzenin nasıl ateşlediğinin gösterildiğini belirtti.Savaşa hazır olmayan birliğindeki tüm askerlerin 40 yaş üstü olduğunu söyleyen Hotenko, teslim olduğu Kursk Bölgesi’ne aslında bilgisi dışında geldiğini belirterek, “Komutanlarımız aslında bizi Sumi Bölgesi’ne gönderme sözünü vermişti” dedi.Rusların ona düzenli olarak yemek, tıbbi bakım ve sigara sağladığını söyleyen esir asker, silah arkadaşlarına akıllarını kullanarak onun gibi teslim olma çağrısında bulunarak Ukrayna ordusunun yabancı topraklarda suç işlediğini ve bunun yanına kâr kalmayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyayi-silah-yoluyla-ateskese-zorlamanin-beyhude-oldugunu-kabul-etti-1089239342.html
rusya
ukrayna
kursk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085353683_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_59c9b070217036435d62e8024e0bdec1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, savaş suçları, anti-tank füzesi, kursk bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, savaş suçları, anti-tank füzesi, kursk bölgesi
Ukraynalı esir: Ukrayna ordusunda acemilere füzesiz füze eğitimi veriliyor
11:39 15.10.2024 (güncellendi: 11:41 15.10.2024)
Ukraynalı esir asker Hotenko, Ukrayna ordusunda acemi askerlere anti-tank güdümlü füze eğitiminin füze olmadan verilmekte olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı esir asker Yevgeniy Hotenko’nun sorgusundan görüntüleri paylaştı.
Ukrayna ordusundaki görevinin anti-tank füze operatörü olduğunu söyleyen Hotenko, eğitim biriminde çok az zaman geçirdikten sonra sadece bir kez füze ateşlediğini anlattı.
Görev yaptığı birliğin, Fransa-Almanya yapımı ‘Milan’ anti-tank hafif piyade füzesi kullanması gerektiğini dile getiren esir, ama füze olmadığı için acemi askerlere sadece bir kez füzenin nasıl ateşlediğinin gösterildiğini belirtti.
Savaşa hazır olmayan birliğindeki tüm askerlerin 40 yaş üstü olduğunu söyleyen Hotenko, teslim olduğu Kursk Bölgesi’ne aslında bilgisi dışında geldiğini belirterek, “Komutanlarımız aslında bizi Sumi Bölgesi’ne gönderme sözünü vermişti” dedi.
Rusların ona düzenli olarak yemek, tıbbi bakım ve sigara sağladığını söyleyen esir asker, silah arkadaşlarına akıllarını kullanarak onun gibi teslim olma çağrısında bulunarak Ukrayna ordusunun yabancı topraklarda suç işlediğini ve bunun yanına kâr kalmayacağını kaydetti.