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İzmir'de 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi tutuklandı
İzmir'de 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:29+0300
2024-10-15T16:29+0300
türkiye
izmir
cinsel istismar
temizlik
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İzmir'de 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel istismarda bulundu. 8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/universite-ogrencisi-rojinin-cansiz-bedeni-bulundu-1089253674.html
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izmir, cinsel istismar, temizlik
izmir, cinsel istismar, temizlik

İzmir'de 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi tutuklandı

16:29 15.10.2024
© İHATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi D.T. (18) tutuklandı.
İzmir'de 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel istismarda bulundu. 8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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