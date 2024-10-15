https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/teo-dort-gun-once-kaybettigi-sahibinin-mezarinin-basindan-ayrilmiyor-1089260714.html
Teo, dört gün önce kaybettiği sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
Teo, dört gün önce kaybettiği sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
Sputnik Türkiye
Ordu'da, 4 gün önce son yolculuğuna uğurlanan öğretmenin "Teo" adlı köpeği mezarının başından ayrılmıyor. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T18:32+0300
2024-10-15T18:32+0300
2024-10-15T18:32+0300
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İstanbul'da 10 Ekim'de trafik kazasında hayatını kaybeden Devrim Kaynar'ın (47) cenazesi, iki gün sonra memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi. Kaynar'ın Kovid-19 sürecinde sahiplendiği ve Teo ismini verdiği köpek, mezarın başında ve çevresinde bekliyor.Kaynar'ın kardeşi İhsan Seddar Kaynar, pandemi döneminde İstanbul'dan Ordu'ya gelen ablasının Teo'yu sahiplendiğini anlatarak, "Özellikle ablamla arasındaki bağ daha güzeldi. Pandemi bittikten sonra ablam İstanbul'a gidip gelmeye başladı ama yazın köyde hep beraberdik." dedi.'Ablamın mezarının başında yatmaya başladı' Kaynar, kendilerinin Ordu'da olmadığı dönemde Teo'ya ve diğer köpeğe annelerinin baktığını belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediyesinden-copten-cikan-hayvan-oluleriyle-ilgili-aciklama--1089116857.html
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ordu, vefa, köpek, sevgi, sadakat
ordu, vefa, köpek, sevgi, sadakat
Teo, dört gün önce kaybettiği sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
Ordu'da, 4 gün önce son yolculuğuna uğurlanan öğretmenin "Teo" adlı köpeği mezarının başından ayrılmıyor.
İstanbul'da 10 Ekim'de trafik kazasında hayatını kaybeden Devrim Kaynar'ın (47) cenazesi, iki gün sonra memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi. Kaynar'ın Kovid-19 sürecinde sahiplendiği ve Teo ismini verdiği köpek, mezarın başında ve çevresinde bekliyor.
Kaynar'ın kardeşi İhsan Seddar Kaynar, pandemi döneminde İstanbul'dan Ordu'ya gelen ablasının Teo'yu sahiplendiğini anlatarak, "Özellikle ablamla arasındaki bağ daha güzeldi. Pandemi bittikten sonra ablam İstanbul'a gidip gelmeye başladı ama yazın köyde hep beraberdik." dedi.
'Ablamın mezarının başında yatmaya başladı'
Kaynar, kendilerinin Ordu'da olmadığı dönemde Teo'ya ve diğer köpeğe annelerinin baktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ablamı kaybettikten sonra buraya defnettiğimiz andan itibaren mezarın başında yatmaya başladı. Hatta biz çevresini düzenlerken bize engel de oldu. Tabii ben önce ne yaptığını anlayamadım ama o gün mezarda kaldı. Ablamı yalnız bırakmadı. Sonrasında, birkaç gündür de bana yaklaşmıyor, mezara yaklaşıyor. Ben olunca da aile fertleri gelince de bizlere yaklaşmıyor. Mezarı bekliyor. Biz buradayız diye de gelmiyor."