Teo, dört gün önce kaybettiği sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

"Ablamı kaybettikten sonra buraya defnettiğimiz andan itibaren mezarın başında yatmaya başladı. Hatta biz çevresini düzenlerken bize engel de oldu. Tabii ben önce ne yaptığını anlayamadım ama o gün mezarda kaldı. Ablamı yalnız bırakmadı. Sonrasında, birkaç gündür de bana yaklaşmıyor, mezara yaklaşıyor. Ben olunca da aile fertleri gelince de bizlere yaklaşmıyor. Mezarı bekliyor. Biz buradayız diye de gelmiyor."