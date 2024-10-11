https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediyesinden-copten-cikan-hayvan-oluleriyle-ilgili-aciklama--1089116857.html
Gebze Belediyesi'nden tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama
Gebze Belediyesi'nden tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Gebze Belediyesi, bugün sosyal medya yansıyan ve tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama yaparak görüntülere yansıyan hayvanların... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:15+0300
2024-10-11T17:15+0300
2024-10-11T17:44+0300
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Gebze Belediyesi ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada görüntülerle ilgili yetkililerin açığa alındığını ve savcılığın soruşturma başlattığını belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/ayhan-bora-kaplan-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1089100695.html
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gebze, barınak, balçık barınak
Gebze Belediyesi'nden tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama
17:15 11.10.2024 (güncellendi: 17:44 11.10.2024)
Gebze Belediyesi, bugün sosyal medya yansıyan ve tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama yaparak görüntülere yansıyan hayvanların 'ekiplerin cansız olarak topladığı ve hastalandığı için kurtarılamayan hayvanlar' olduğunu belirtti.
Gebze Belediyesi ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada görüntülerle ilgili yetkililerin açığa alındığını ve savcılığın soruşturma başlattığını belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
"Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir."