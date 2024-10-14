https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-tahliye-oldu-1089219367.html

Sosyal medya fenomeni Jahrein tahliye oldu

Sosyal medya fenomeni Jahrein tahliye oldu

Sputnik Türkiye

Antalya'da müstehcenlik suçundan 30 gündür cezaevinde bulunan 'Jahrein' lakaplı sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç tahliye edildi. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T18:14+0300

2024-10-14T18:14+0300

2024-10-14T18:51+0300

türkiye

jahrein

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müstehcenlik

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Sosyal medyadaki 'müstehcen' yayınları nedeniyle 13 Eylül'de tutuklanan 'Jahrein' mahlaslı Ahmet Sonuç tahliye oldu.Sosyal medyada Jahrein mahlası ile tanınan Ahmet Sonuç tahliye haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Jahrein çocuğuyla birlikte bir karesini paylaşarak 'Tahliye' notu düştü.Jahrein neden tutuklandı?Sosyal medya hesabından baldız hakkında yaptığı yorum ile tepki çeken Ahmet Sonuç hakkında tutuklama kararı verilmişti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Antalya Emniyet Müdürlüğü "X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içeresinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı" açıklamasında bulunmuştu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ankarali-turgut-isyan-etti-evlatliktan-reddettim-1089219208.html

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