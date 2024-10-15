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Tabuttan gelen sesin ardından ikinci vaka: 'Cenaze yıkanırken gözlerini açtı, 3 defa ses çıkardı'
Tabuttan gelen sesin ardından ikinci vaka: 'Cenaze yıkanırken gözlerini açtı, 3 defa ses çıkardı'
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Fatih ilçesinde cenaze sırasında ölmediği anlaşılan kişinin ardından Hatay'da da ilginç bir olay yaşandı. Bu sefer, bir yıldır kanserle mücadele... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:37+0300
2024-10-15T11:37+0300
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Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, 1 yıl mide kanseriyle mücadele ettikten sonra durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı. Necah Abu Hıdır, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 3 gün önce vefat etti. Ailesi tarafından cansız bedeni teslim alınan Hıdır'ın cenazesi defnedilmek üzere Reyhanlı mezarlık kompleksine getirildi.Ölümünün önceden gerçekleştiği belirtildiKadının cansız bedeninin gasilhanede yıkandığı esnada suyla temasıyla gözlerinin açılmasıyla kadın gassal panik yaşandı. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerindeki kontrollerin ardından kadının cansız bedeni yeniden hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiği tespit edildi. Cenaze yeniden Reyhanlı Mezarlık kompleksine getirilerek işlemlerin ardından defnedildi. Hıdır'ın ailesi annelerinin gasilhanede yeniden canlandığını iddia ederek annelerinin 2 kez can verdiğini söylediler.'Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı'Annesini gasilhanede yıkanırken 3 defa ses çıkardığını iddia eden Ahmed Hakim, “Annem mide kanseriydi. Annem 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. İki gün önce hastaneye kaldırdık ve 15 saat sonra öldü. Sabah hastane aradıktan sonra annemin cenazesini almaya gittim. Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı. Annemin yaşadığını düşünerek ambulansı aradık. Annemi tekrardan hastaneye götürdüler. Muayene sonucunda öldüğünü söylediler” dedi.Annesinin gasilhanede canlanarak 2 kez can verdiğini iddia eden Zafer Hakim, “Annemin cenazesini almak için ailecek oraya gittik. Morgtan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi. 3 tane kadın da bu duruma şahit oldu. Ambulansı arayıp gelmesini istedik. Annemi ambulansa bindirip hastaneye götürdüler. Acilde kontrol edilirken sonra öldüğünü söylediler. Annem 2 kez öldü. Tam cenazeyi yıkarken annem canlandı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tabuttayken-hayatta-oldugunu-belirlenen-adam-ikinci-kez-son-yolculuguna-ugurlandi-1089060479.html
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gasilhane, cenaze, ölüm, istanbul, hatay
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Tabuttan gelen sesin ardından ikinci vaka: 'Cenaze yıkanırken gözlerini açtı, 3 defa ses çıkardı'

11:37 15.10.2024
© İHA / AHMET ARSLAN - RAMAZAN İLIN-AW308268Tabuttan gelen sesin ardından ikinci vaka: Cenaze yıkanırken gözlerini açtı
Tabuttan gelen sesin ardından ikinci vaka: Cenaze yıkanırken gözlerini açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / AHMET ARSLAN - RAMAZAN İLIN-AW308268
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İstanbul’un Fatih ilçesinde cenaze sırasında ölmediği anlaşılan kişinin ardından Hatay'da da ilginç bir olay yaşandı. Bu sefer, bir yıldır kanserle mücadele eden Necah Abu Hıdır'ın suyla temasında gasilhanede gözlerini açması paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.
Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, 1 yıl mide kanseriyle mücadele ettikten sonra durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı. Necah Abu Hıdır, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 3 gün önce vefat etti. Ailesi tarafından cansız bedeni teslim alınan Hıdır'ın cenazesi defnedilmek üzere Reyhanlı mezarlık kompleksine getirildi.

Ölümünün önceden gerçekleştiği belirtildi

Kadının cansız bedeninin gasilhanede yıkandığı esnada suyla temasıyla gözlerinin açılmasıyla kadın gassal panik yaşandı. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerindeki kontrollerin ardından kadının cansız bedeni yeniden hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiği tespit edildi. Cenaze yeniden Reyhanlı Mezarlık kompleksine getirilerek işlemlerin ardından defnedildi.
Hıdır'ın ailesi annelerinin gasilhanede yeniden canlandığını iddia ederek annelerinin 2 kez can verdiğini söylediler.

'Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı'

Annesini gasilhanede yıkanırken 3 defa ses çıkardığını iddia eden Ahmed Hakim, “Annem mide kanseriydi. Annem 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. İki gün önce hastaneye kaldırdık ve 15 saat sonra öldü. Sabah hastane aradıktan sonra annemin cenazesini almaya gittim. Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı. Annemin yaşadığını düşünerek ambulansı aradık. Annemi tekrardan hastaneye götürdüler. Muayene sonucunda öldüğünü söylediler” dedi.
Annesinin gasilhanede canlanarak 2 kez can verdiğini iddia eden Zafer Hakim, “Annemin cenazesini almak için ailecek oraya gittik. Morgtan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi. 3 tane kadın da bu duruma şahit oldu. Ambulansı arayıp gelmesini istedik. Annemi ambulansa bindirip hastaneye götürdüler. Acilde kontrol edilirken sonra öldüğünü söylediler. Annem 2 kez öldü. Tam cenazeyi yıkarken annem canlandı” ifadelerini kullandı.
Fatih - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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