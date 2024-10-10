https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/tabuttayken-hayatta-oldugunu-belirlenen-adam-ikinci-kez-son-yolculuguna-ugurlandi-1089060479.html

Tabuttayken hayatta olduğunu belirlenen adam, 'ikinci kez' son yolculuğuna uğurlandı

Tabuttayken hayatta olduğunu belirlenen adam, 'ikinci kez' son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Fatih'te tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı anlaşılan ve kaldırıldığı hastanede ölen 84 yaşındaki adam bugün ikinci kez son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:24+0300

2024-10-10T16:24+0300

2024-10-10T16:24+0300

yaşam

fatih

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

adli tıp kurumu

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Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki Hacı İlyas Yatağan Camii'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda hayatını kaybettiği ifade edilen 84 yaşındaki Halit Bayşu'nun tabutundan cenaze namazı hazırlıkları sırasında ses gelmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşadığı tespit edilen Bayşu'yu hastaneye kaldırmıştı. Halit Bayşu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.Yaşlı adam için ikinci kez cenaze töreni düzenlendiAdli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Halit Bayşu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere ikinci kez Fatih Ayvansaray Mahallesi'ndeki Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Halit Bayşu'nun cenazesi öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.'Adam nefes alıyor, ses geliyor ve bu şekilde gömülecekti'Olayı anlatan Halit Bayşu'nun yakını Özlem Dedeoğlu yaşananları şöyle anlattı:'Buraya geldim, babam yaşıyor dedim, ses geliyor dedim'Hayatını kaybeden Halit Bayşu'nun kızı Jale Dedeoğlu, “Bu bütün herkese bir uyarıydı. İnsanlar öldü diye hemen mezara gömmesinler, beklesinler. Sesi ben duydum. Böyle tabuta vurduğunu duydum. Hem ayak ucundan hem de başından vurduğunu duydum. Ben orada çıldırdım. Bana orada kimse inanmadı. Buraya geldim, babam yaşıyor dedim, ses geliyor dedim. Ben yalan mı söylüyorum, dedim. Onlar da duyunca şok oldular, babam karnından nefes alıyordu” şeklinde konuştu.Hastaneden şikayetçi olacağızHalit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu, “Babamın boğazı delinmişti, boğazından nefes alıyordu. Bir hırıltı sesi vardı. İlk başta ambulansta gelen arkadaşlar, inanmadılar. Cihaza takıldıktan sonra onlar da şaşırdılar. Hemen videoya çekmeye başladılar. O arkadaşlar da bu video var. Savcı da bu olaya inanamadı. Herkes hayatımızda biz ilk defa böyle bir şey görüyoruz dediler. Ama bir insanı diri diri morga atmak, diri diri fişinin çekilmesi hiçbir insanoğlunun hak etmediği bir durumdur. Hastaneyle hiçbir şekilde görüşmeyeceğim. Hastaneden şikayetçi olacağım. Yaşayan bir adamın diri diri bir şekilde fişi çekildi. Bize verilen raporda 14.30 ölüm saati yazıyor. İki tane ölüm saati var. Beni burada tek ilgilendiren durum. Babam 3 - 4 saat diri diri tabuta konuldu, morgun içinde olması kim bilir ne yaşadı? Gasilhane'de de böyle bir durum oldu, onu söylediler” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/cenazede-tabuttan-gelen-ses-ortaligi-karistirdi-bu-adamin-nabzi-atiyor-1089024370.html

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fatih, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, adli tıp kurumu