https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-batiyi-cifte-standart-uygulamakla-sucladi-1089263809.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yaptığı açıklamada, Batı'nın Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması hususunda alarm verirken Gazze'de ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:09+0300
2024-10-15T21:09+0300
2024-10-15T21:09+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
yemen
lübnan
filistin
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılıların Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması konusunda alarm verirken aynı zamanda İsrail'in Gazze'de onlarca Birleşmiş Milletler çalışanını öldürmesini ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne yönelik saldırılarını görmezden gelerek çifte standart sergilediğini söyledi.Haziran ayında Husiler, ABD'nin istihbarat yönetimiyle bağlantılı bir casusluk hücresinin gözaltına alındığını duyurmuş ve bu hücre, Yemen'de uzun yıllardır istihbarat ve sabote faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün belirttiğine göre toplamda 13 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 6 tanesini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) çalışanları oluşturuyordu. Rusya'nın BM Misyonu bu hususa ilişkin endişelerini dile getirdi.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html
rusya
yemen
lübnan
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rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), yemen, lübnan, filistin, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unhcr, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), volker türk
rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), yemen, lübnan, filistin, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unhcr, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), volker türk
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yaptığı açıklamada, Batı'nın Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması hususunda alarm verirken Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'in BM personellerine yönelik saldırıları görmezden gelerek çifte standart gösterdiğini dile getirdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılıların Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması konusunda alarm verirken aynı zamanda İsrail'in Gazze'de onlarca Birleşmiş Milletler çalışanını öldürmesini ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne yönelik saldırılarını görmezden gelerek çifte standart sergilediğini söyledi.
Haziran ayında Husiler, ABD'nin istihbarat yönetimiyle bağlantılı bir casusluk hücresinin gözaltına alındığını duyurmuş ve bu hücre, Yemen'de uzun yıllardır istihbarat ve sabote faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün belirttiğine göre toplamda 13 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 6 tanesini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) çalışanları oluşturuyordu. Rusya'nın BM Misyonu bu hususa ilişkin endişelerini dile getirdi.
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
Çifte standartlardan kaçınmak önemlidir. Bazı batılı ülkelerin Yemen'deki BM personeli ile ilgili sorunlar konusunda alarm vermeye çalışmaları, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu onlarca BM çalışanının ölümüne karşı neredeyse tamamen kayıtsız kalmalarıyla keskin bir tezat oluşturmaktadır. Ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'daki BM Geçici Gücü'ne düzenli saldırıları devam etmektedir. Fakat bu güç hala görevlerini yerine getirmekte ve bölgedeki görevlerinde kalmaktadır. Batılı meslektaşlarımızın ilkelerini BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) etrafındaki durum için de geçerli kılmaları önemlidir; zira İsrail makamları, UNRWA’yı Filistin topraklarından çıkarmaya çalışmaktadır.