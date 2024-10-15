https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-batiyi-cifte-standart-uygulamakla-sucladi-1089263809.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yaptığı açıklamada, Batı'nın Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması hususunda alarm verirken Gazze'de ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T21:09+0300

2024-10-15T21:09+0300

2024-10-15T21:09+0300

israil- filistin çatışması

rusya

vasiliy nebenzya

bm

birleşmiş milletler (bm)

yemen

lübnan

filistin

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılıların Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması konusunda alarm verirken aynı zamanda İsrail'in Gazze'de onlarca Birleşmiş Milletler çalışanını öldürmesini ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne yönelik saldırılarını görmezden gelerek çifte standart sergilediğini söyledi.Haziran ayında Husiler, ABD'nin istihbarat yönetimiyle bağlantılı bir casusluk hücresinin gözaltına alındığını duyurmuş ve bu hücre, Yemen'de uzun yıllardır istihbarat ve sabote faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün belirttiğine göre toplamda 13 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 6 tanesini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) çalışanları oluşturuyordu. Rusya'nın BM Misyonu bu hususa ilişkin endişelerini dile getirdi.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html

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Sputnik Türkiye

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