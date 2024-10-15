Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-batiyi-cifte-standart-uygulamakla-sucladi-1089263809.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yaptığı açıklamada, Batı'nın Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması hususunda alarm verirken Gazze'de ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:09+0300
2024-10-15T21:09+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
yemen
lübnan
filistin
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_340268760bfe6140a99f0946d341adfb.png
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılıların Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması konusunda alarm verirken aynı zamanda İsrail'in Gazze'de onlarca Birleşmiş Milletler çalışanını öldürmesini ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne yönelik saldırılarını görmezden gelerek çifte standart sergilediğini söyledi.Haziran ayında Husiler, ABD'nin istihbarat yönetimiyle bağlantılı bir casusluk hücresinin gözaltına alındığını duyurmuş ve bu hücre, Yemen'de uzun yıllardır istihbarat ve sabote faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün belirttiğine göre toplamda 13 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 6 tanesini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) çalışanları oluşturuyordu. Rusya'nın BM Misyonu bu hususa ilişkin endişelerini dile getirdi.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html
rusya
yemen
lübnan
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_37:0:664:470_1920x0_80_0_0_1f6fda7a9e5492b3783eb80489fa5d1a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), yemen, lübnan, filistin, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unhcr, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), volker türk
rusya, vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), yemen, lübnan, filistin, unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unhcr, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), volker türk

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’yı çifte standart uygulamakla suçladı

21:09 15.10.2024
Vasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya yaptığı açıklamada, Batı'nın Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması hususunda alarm verirken Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'in BM personellerine yönelik saldırıları görmezden gelerek çifte standart gösterdiğini dile getirdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batılıların Yemen'de Birleşmiş Milletler personelinin alıkonulması konusunda alarm verirken aynı zamanda İsrail'in Gazze'de onlarca Birleşmiş Milletler çalışanını öldürmesini ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’ne yönelik saldırılarını görmezden gelerek çifte standart sergilediğini söyledi.
Haziran ayında Husiler, ABD'nin istihbarat yönetimiyle bağlantılı bir casusluk hücresinin gözaltına alındığını duyurmuş ve bu hücre, Yemen'de uzun yıllardır istihbarat ve sabote faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün belirttiğine göre toplamda 13 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 6 tanesini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) çalışanları oluşturuyordu. Rusya'nın BM Misyonu bu hususa ilişkin endişelerini dile getirdi.
Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
Çifte standartlardan kaçınmak önemlidir. Bazı batılı ülkelerin Yemen'deki BM personeli ile ilgili sorunlar konusunda alarm vermeye çalışmaları, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu onlarca BM çalışanının ölümüne karşı neredeyse tamamen kayıtsız kalmalarıyla keskin bir tezat oluşturmaktadır. Ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'daki BM Geçici Gücü'ne düzenli saldırıları devam etmektedir. Fakat bu güç hala görevlerini yerine getirmekte ve bölgedeki görevlerinde kalmaktadır. Batılı meslektaşlarımızın ilkelerini BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) etrafındaki durum için de geçerli kılmaları önemlidir; zira İsrail makamları, UNRWA’yı Filistin topraklarından çıkarmaya çalışmaktadır.
Gazzeli çocuk gazeteci - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazzeli genç gazeteci: Dünya acılarımızı adeta görmüyor
20:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала