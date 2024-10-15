https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyada-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089232614.html
Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçtiğimiz gece ülkenin batısındaki üç bölgede Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T07:53+0300
2024-10-15T07:53+0300
2024-10-15T07:54+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod, Kursk ve Tula bölgelerinde birer Ukrayna İHA’sı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rusya-malkocun-ukraynali-esirlerle-gorusme-talebi-degerlendiriliyor-1089216618.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:53 15.10.2024 (güncellendi: 07:54 15.10.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçtiğimiz gece ülkenin batısındaki üç bölgede Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod, Kursk ve Tula bölgelerinde birer Ukrayna İHA’sı imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.