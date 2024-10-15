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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyada-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089232614.html
Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçtiğimiz gece ülkenin batısındaki üç bölgede Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T07:53+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod, Kursk ve Tula bölgelerinde birer Ukrayna İHA’sı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rusya-malkocun-ukraynali-esirlerle-gorusme-talebi-degerlendiriliyor-1089216618.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:53 15.10.2024 (güncellendi: 07:54 15.10.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin geçtiğimiz gece ülkenin batısındaki üç bölgede Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod, Kursk ve Tula bölgelerinde birer Ukrayna İHA’sı imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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