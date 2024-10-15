https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/rusyada-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089232614.html

Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçtiğimiz gece ülkenin batısındaki üç bölgede Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-15T07:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod, Kursk ve Tula bölgelerinde birer Ukrayna İHA’sı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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