https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rusya-malkocun-ukraynali-esirlerle-gorusme-talebi-degerlendiriliyor-1089216618.html

Rusya: Malkoç’un Ukraynalı esirlerle görüşme talebi değerlendiriliyor

Rusya: Malkoç’un Ukraynalı esirlerle görüşme talebi değerlendiriliyor

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Moskalkova, ülke yönetiminin Kamu Başdenetçisi Malkoç'un Rusya’da bulunan Ukraynalı savaş esirlerini ziyaret etme talebini... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

tatyana moskalkova

türkiye

şeref malkoç

ukrayna

savaş esiri

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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Rus medyasına açıklamasında, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Rusya’da bulunan Ukraynalı savaş esirlerini ziyaret etme talebini içeren bir mektup aldıklarını duyurdu.Rus yetkili, “Bu konu siyasi olduğundan ilgili makamlar tarafından değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.Daha önce Kamu Başdenetçisi Malkoç, Avrasya Ombudsmanlar İttifakı'nın Moskova'da düzenlediği toplantı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Rus savaş esirlerine yapılan ziyarete ilişkin raporun bir bölümünü Moskalova'ya gönderdiğini ve benzer bir ziyaretin Rusya Federasyonu'nda Ukraynalı savaş esirlerinin tutulduğu yerlere de yapılmasını talep ettiğini dile getirmişti.Moskalkova, Türk meslektaşına Ukrayna'daki Rus savaş esirlerini ziyaret ettiği için teşekkür ederek bunu “cesur bir adım” olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ukraynanin-kursk-bolgesinden-zorla-tahliye-ettigi-binden-fazla-rus-vatandasi-araniyor-1089195034.html

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rusya, tatyana moskalkova, türkiye, şeref malkoç, ukrayna, savaş esiri