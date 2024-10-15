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Rusya Savunma Bakanı Belousov: Çin’le dünyadaki durumla ilgili ortak görüşe sahibiz
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Çin’le dünyadaki durumla ilgili ortak görüşe sahibiz
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Rusya ve Çin savunma bakanlıklarının dünyadaki süreçlere ilişkin değerlendirmelerinde dayanışma içinde ve mevcut durumda ne... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T07:29+0300
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Çin’in başkenti Pekin’de ziyarette bulunan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia ile görüştü. Görüşmede iki ülke askeri birimleri ve orduları arasındaki ilişkiler ve işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.Belousov, “Dün, Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile içeriği çok zengin bir görüşme gerçekleştirdik ve ortak görüşe, ortak durum değerlendirmesine ve birlikte ne yapmamız gerektiğine dair ortak anlayışa sahip olduğumuzu gördük” ifadesini kullandı.İki ülkenin liderleri Şi Cinping ve Vladimir Putin’in çabaları sayesinde Rusya ve Çin arasında stratejik ortaklığın kurulduğunu dile getiren Belousov, “Bizim hedefimiz de bunu güçlendirmek ve geliştirmek” diye kaydetti.‘Çin-Rusya ilişkileri en yüksek seviyede’Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia da iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.Çang, “Son yıllarda Çin-Rusya ilişkileri tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış olup temelinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik liderliği ve kişisel katılımı sayesinde sağlıklı ve istikrarlı bir hızla gelişmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-disislerinden-guney-koreye-yarimadadaki-gerilimi-tirmandirmama-cagrisi-1089226660.html
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rusya, çin, andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, çin savunma bakanlığı, şi cinping, vladimir putin
rusya, çin, andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, çin savunma bakanlığı, şi cinping, vladimir putin

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Çin’le dünyadaki durumla ilgili ortak görüşe sahibiz

07:29 15.10.2024 (güncellendi: 07:45 15.10.2024)
© Sputnik / Vadim SavitskiyRusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin'in başkenti Pekin'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin'in başkenti Pekin'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Vadim Savitskiy
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Rusya Savunma Bakanı Belousov, Rusya ve Çin savunma bakanlıklarının dünyadaki süreçlere ilişkin değerlendirmelerinde dayanışma içinde ve mevcut durumda ne yapılması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.
Çin’in başkenti Pekin’de ziyarette bulunan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia ile görüştü. Görüşmede iki ülke askeri birimleri ve orduları arasındaki ilişkiler ve işbirliğiyle ilgili konular ele alındı.
Belousov, “Dün, Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile içeriği çok zengin bir görüşme gerçekleştirdik ve ortak görüşe, ortak durum değerlendirmesine ve birlikte ne yapmamız gerektiğine dair ortak anlayışa sahip olduğumuzu gördük” ifadesini kullandı.
İki ülkenin liderleri Şi Cinping ve Vladimir Putin’in çabaları sayesinde Rusya ve Çin arasında stratejik ortaklığın kurulduğunu dile getiren Belousov, “Bizim hedefimiz de bunu güçlendirmek ve geliştirmek” diye kaydetti.

‘Çin-Rusya ilişkileri en yüksek seviyede’

Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia da iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.
Çang, “Son yıllarda Çin-Rusya ilişkileri tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış olup temelinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik liderliği ve kişisel katılımı sayesinde sağlıklı ve istikrarlı bir hızla gelişmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.
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