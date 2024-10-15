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Reşad Ekrem Koçu'nun 'İstanbul Ansiklopedisi' erişime açıldı: 40 bini aşkın belgeye ulaşılabilecek
Reşad Ekrem Koçu'nun 'İstanbul Ansiklopedisi' erişime açıldı: 40 bini aşkın belgeye ulaşılabilecek
Sputnik Türkiye
Salt'ın Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi kapsamında hazırlanan... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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istanbul ansiklopedisi
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belge
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Salt'tan yapılan açıklamaya göre, erişime açılan site, Koçu'nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı ciltleriyle binlerce arşiv belgesini aynı alanda görüntüleme imkanı sunuyor.Arşivden 40 bini aşkın belgeyi aynı platforma taşıyan internet sitesi hem basılı ansiklopedi ciltleri ve arşiv belgelerini detaylı olarak inceleme hem de malzemeler arası metinsel ve görsel ilişkilerin izini sürme olanağını tanıyor.Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu'nun üstlendiği proje ekibinde, Gamze Cebeci, Masum Yıldız, Mehtap Kuru, Sinem Ayşe Gülmez Saydam, Gürbey Hiz, Mehmet Manyas, Serap Özyurt ve Didem G. Önal yer aldı. İstanbul AnsiklopedisiTarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu'nun (1905-1975) ömrünün büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi'nin G harfine kadarki ilk 11 cildi, 1973'e dek aralıklarla fasiküller halinde basıldı.Çalışmada, sokaklardan mimari yapılara, mühim ya da sıradan şahıslardan şehrin adetlerine, tarihi olaylardan şehir efsanelerine, nice konu farklı anlatımlar ve resimler eşliğinde kayda geçirildi.Dönemin tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılarının katkıda bulunduğu çalışma, tezkirecilik geleneğiyle Batılı ansiklopedizmi birleştiren bir başvuru kaynağı olarak biliniyor.Emine Gönel ve Elif Birdoğan'ın çabalarıyla korunup saklanan İstanbul Ansiklopedisi külliyatı 2018'de Kadir Has Üniversitesine devredilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/burs-vaadiyle-dolandiricilik-sikayetleri-yuzde-753-artti-1089253392.html
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istanbul ansiklopedisi, istanbul ansiklopedisi kaç cilt, istanbul ansiklopedisi pdf, istanbul ansiklopedisi çevrim içi, reşad ekrem koçu istanbuk ansiklopedisi

Reşad Ekrem Koçu'nun 'İstanbul Ansiklopedisi' erişime açıldı: 40 bini aşkın belgeye ulaşılabilecek

23:09 15.10.2024
© AAReşad Ekrem Koçu'nun 'İstanbul Ansiklopedisi' çevrim içi ulaşılabilir hale geldi
Reşad Ekrem Koçu'nun 'İstanbul Ansiklopedisi' çevrim içi ulaşılabilir hale geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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Salt'ın Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi kapsamında hazırlanan "www.istanbulansiklopedisi.org" erişime açıldı.
Salt'tan yapılan açıklamaya göre, erişime açılan site, Koçu'nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı ciltleriyle binlerce arşiv belgesini aynı alanda görüntüleme imkanı sunuyor.
Arşivden 40 bini aşkın belgeyi aynı platforma taşıyan internet sitesi hem basılı ansiklopedi ciltleri ve arşiv belgelerini detaylı olarak inceleme hem de malzemeler arası metinsel ve görsel ilişkilerin izini sürme olanağını tanıyor.
Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu'nun üstlendiği proje ekibinde, Gamze Cebeci, Masum Yıldız, Mehtap Kuru, Sinem Ayşe Gülmez Saydam, Gürbey Hiz, Mehmet Manyas, Serap Özyurt ve Didem G. Önal yer aldı.

İstanbul Ansiklopedisi

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu'nun (1905-1975) ömrünün büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi'nin G harfine kadarki ilk 11 cildi, 1973'e dek aralıklarla fasiküller halinde basıldı.
Çalışmada, sokaklardan mimari yapılara, mühim ya da sıradan şahıslardan şehrin adetlerine, tarihi olaylardan şehir efsanelerine, nice konu farklı anlatımlar ve resimler eşliğinde kayda geçirildi.
Dönemin tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılarının katkıda bulunduğu çalışma, tezkirecilik geleneğiyle Batılı ansiklopedizmi birleştiren bir başvuru kaynağı olarak biliniyor.
Emine Gönel ve Elif Birdoğan'ın çabalarıyla korunup saklanan İstanbul Ansiklopedisi külliyatı 2018'de Kadir Has Üniversitesine devredilmişti.
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