https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/pragda-turistlerin-grup-halinde-bar-gezmesi-yasaklaniyor-1089254142.html

Prag'da turistlerin grup halinde bar gezmesi yasaklanıyor

Prag'da turistlerin grup halinde bar gezmesi yasaklanıyor

Sputnik Türkiye

Toplu halde içkili eğlence mekanlarını gezme olarak başlayan akım (pub crawl) Çekya'nın başkentinde yasaklanıyor. Yerel yönetim, gürültü kirliliği yarattığı... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T16:46+0300

2024-10-15T16:46+0300

2024-10-15T16:46+0300

dünya

prag

çek cumhuriyeti

bar

pub crawls

toplu bar gezmesi

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Turizmde yeni bir etkinlik olarak başlayan ve kısa sürede seyahat acentaları tarafından bir hizmet olarak sunulan toplu olarak barların gece gezilmesi eğlencesi, Prag yerel yönetimi tarafından yasaklanacak. Prag yerel yönetimi, genellikle yabancıların bekarlığa veda partilerini hedefleyen organize bar gezintilerinin yerel saatle 22.00-06.00 arasında yasaklanacağını açıkladı. Belediye Başkan Yardımcısı Jiri Pospisil, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada şehrin “rafineliğin ve ortak kamusal alana saygının öncelikli olduğu” bir yer haline gelmesini istediğini söyledi.Toplu gezmelerin gürültü kirliliğinin yanı sıra belediye bütçesine ek yük getirdiğini ifade eden yetkililer, belediye temizlik hizmetleri ve şehir polisi gibi belediye hizmetlerinin aşırı kullanımı ve dolayısıyla söz konusu belediyenin bütçesi ve personel kapasitesi üzerinde bir yük anlamına geldiğini vurguladı. Çek İstatistik Ofisi'ne göre, 1.3 milyon nüfusa sahip şehir geçen yıl yaklaşık 7.4 milyon turisti ağırladı.

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Sputnik Türkiye

prag, çek cumhuriyeti, bar, pub crawls, toplu bar gezmesi