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Bu hoparlör sayesinde rahatsız edici insanlar 'sessize' alınabilecek
Bu hoparlör sayesinde rahatsız edici insanlar 'sessize' alınabilecek
Sputnik Türkiye
Gürültü önleyici kulaklıkların bireye yönelik değil de oda çapında sessizliği sağlaması amacıyla üretilen bir cihaz, kalabalık bir ortamda belirli bir ses... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:26+0300
2024-10-15T16:26+0300
yaşam
abd
video konferans
hoparlör
sessizlik
otonom araç
mikrofon
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Bilim insanları, bir oda içinde birbirinden ayrı 'konuşma bölgeleri' oluşturarak yedi farklı 'kendi kendini açan' mikrofonla donatılmış bir hoparlör üretti.Nature Communications dergisinde yayınlanan bu araştırmada, 'robotik akustik sürü' olarak adlandırılan bir hoparlör sistemi tanıtılıyor. Minik robotların üstüne yerleştirilen ve kendi kendine açılan mikrofonlar, tekerlekleri sayesinde odada otonom bir şekilde hareket edebiliyor ve gerektiğinde şarj istasyonuna geri dönebiliyor.Bu robot sürüsü, bir odada konuşan birden fazla kişinin hareketlerini izleyip, konuşmalarını diğerlerinden ayırabiliyor. Uzmanların geliştirdiği sinir ağlarıyla, ortamdaki her bir kişinin ne söylediğini ayırmak ve konumlarını ayırt etmek için gecikmeli sinyalleri kullanılıyor. Pratikte deneyimlenen hoparlör, bir ortamda üç ila beş kişinin birbirinden yaklaşık 50 santimetre mesafede ettiği sohbeti yüzde 90'lık oranda doğru bir şekilde ayırt etti ve bu kişilerin her birini konumlandırdı.Paul G. Allen Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Okulu araştırmacıları tarafından üretilen bu cihazla, video konferanslar gibi uygulamaların verimliliğinin artması planlanıyor. Araştırmacılar ayrıca, gelecekte bu 'sessizleştirme ve ayırma' tekniğini gerçek zamanlı fiziksel alanlarda uygulamayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/avrupada-gencler-flort-uygulamalarini-kenara-birakip-supermarketlere-kosuyor-ananasli-flort-1089241018.html
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abd, video konferans, hoparlör, sessizlik, otonom araç, mikrofon
abd, video konferans, hoparlör, sessizlik, otonom araç, mikrofon

Bu hoparlör sayesinde rahatsız edici insanlar 'sessize' alınabilecek

16:26 15.10.2024
© AFP 2023 / JOSH EDELSONairpods kulaklık
airpods kulaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AFP 2023 / JOSH EDELSON
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Gürültü önleyici kulaklıkların bireye yönelik değil de oda çapında sessizliği sağlaması amacıyla üretilen bir cihaz, kalabalık bir ortamda belirli bir ses odaklanıp diğer konuşanların seslerini ortadan kaldırabiliyor.
Bilim insanları, bir oda içinde birbirinden ayrı 'konuşma bölgeleri' oluşturarak yedi farklı 'kendi kendini açan' mikrofonla donatılmış bir hoparlör üretti.
Nature Communications dergisinde yayınlanan bu araştırmada, 'robotik akustik sürü' olarak adlandırılan bir hoparlör sistemi tanıtılıyor.
Minik robotların üstüne yerleştirilen ve kendi kendine açılan mikrofonlar, tekerlekleri sayesinde odada otonom bir şekilde hareket edebiliyor ve gerektiğinde şarj istasyonuna geri dönebiliyor.
Bu robot sürüsü, bir odada konuşan birden fazla kişinin hareketlerini izleyip, konuşmalarını diğerlerinden ayırabiliyor. Uzmanların geliştirdiği sinir ağlarıyla, ortamdaki her bir kişinin ne söylediğini ayırmak ve konumlarını ayırt etmek için gecikmeli sinyalleri kullanılıyor.
Pratikte deneyimlenen hoparlör, bir ortamda üç ila beş kişinin birbirinden yaklaşık 50 santimetre mesafede ettiği sohbeti yüzde 90'lık oranda doğru bir şekilde ayırt etti ve bu kişilerin her birini konumlandırdı.
Paul G. Allen Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Okulu araştırmacıları tarafından üretilen bu cihazla, video konferanslar gibi uygulamaların verimliliğinin artması planlanıyor. Araştırmacılar ayrıca, gelecekte bu 'sessizleştirme ve ayırma' tekniğini gerçek zamanlı fiziksel alanlarda uygulamayı planlıyor.
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