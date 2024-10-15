https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/polonyanin-ulkedeki-ukraynalilari-gonullu-olarak-cepheye-gonderme-girisimi-basarisiz-oldu-300-kisi-1089260900.html

Polonya'nın ülkedeki Ukraynalıları 'gönüllü' olarak cepheye gönderme girişimi başarısız oldu: '300 kişi başvurdu'

Polonya'nın ülkedeki Ukraynalıları 'gönüllü' olarak cepheye gönderme girişimi başarısız oldu: '300 kişi başvurdu'

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, Polonya'nın 'Ukrayna lejyonu' kurmaya çalıştığını ancak beklenenden 20 kat daha az kişinin... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T18:43+0300

2024-10-15T18:43+0300

2024-10-15T18:43+0300

ukrayna krizi

polonya

polonya savunma bakanı wladyslaw kosiniak-kamysz

ukrayna

gönüllü

gönüllüler

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Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada görmeyi bekledikleri arzu ve ilgiyi bulamadıklarını belirterek, "Biz 5 bin ila 6 bin kişi beklerken, sadece 300 kişi ilgi gösterdi" dedi.Polonya Savunma Bakanı, bir süre önce de Ukrayna hükümetine Polonya'daki Ukraynalılara seslenmeyi ve onları gönüllü birliğe katılmaya teşvik etmeyi teklif ettiğini ancak bunun bir işe yaramadığını söyledi.Kosiniak-Kamysz “Ordumuzu NATO programları kapsamında Ukrayna birliklerine eğitim vermek için hazır hale getirerek 25 bin askeri eğittik ancak Polonya'da ikamet eden gönüllüleri de eğitmek istiyoruz” dedi.Temmuz ayında Varşova ve Kiev uzun vadeli bir askeri işbirliği anlaşması imzalamış ve bu anlaşma kapsamında Polonya diğer hususların yanı sıra Ukrayna için cepheye gitmek isteyen gönüllüleri askere alma, donatma ve eğitme taahhüdünde bulunmuştu.'Polonya belgesiz göçmenlere ilticayı askıya alacak'Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak yaptığı açıklamada, Polonya'nın belgesiz göçmenlere sığınma hakkı vermeyi askıya almayı planladığını, yasal yollardan sınırı geçerek sığınma talebinde bulunanlara ise sığınma hakkı verilmeye devam edileceğini söyledi.Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen hafta yaptığı açıklamada, Polonya'nın yeni göç stratejisinin bir parçası olarak yabancılara sığınma hakkı verilmesini geçici olarak askıya alma niyetinde olduğunu söylemişti. Ancak bu açıklama da hem Avrupa Birliği içinde hem de Polonya'da Tusk'un iktidardaki koalisyondaki müttefikleri de dahil olmak üzere eleştirilere yol açmıştı.Siemoniak Polonya Televizyonu'na (TVP) yaptığı açıklamada “Bu, Polonya sınırını yasadışı yollardan geçerek sığınma talebinde bulunan ve gerekli kriterleri karşılamayan kişilerin başvurularının dikkate alınmayacağı anlamına geliyor” dedi.Polonya Yabancılar Ofisi'nden alınan bilgiye göre, Ukraynalı sığınmacılar yeni düzenlemeden etkilenecek en büyük grup olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/polonyadan-ukraynanin-savas-ucagi-talebine-ret-kendimize-lazim-1087359403.html

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polonya, polonya savunma bakanı wladyslaw kosiniak-kamysz, ukrayna, gönüllü, gönüllüler