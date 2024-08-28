https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/polonyadan-ukraynanin-savas-ucagi-talebine-ret-kendimize-lazim-1087359403.html

Polonya’dan Ukrayna’nın savaş uçağı talebine ret: Kendimize lazım

Polonya’dan Ukrayna’nın savaş uçağı talebine ret: Kendimize lazım

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in aralarında MiG-29 savaş uçakları dahil yeni askeri yardım talebini reddeden Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, bakan... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T10:22+0300

2024-08-28T10:22+0300

2024-08-28T10:26+0300

ukrayna krizi

polonya

wladyslaw kosiniak-kamysz

ukrayna

vladimir zelenskiy

mig-29

askeri yardım

abd

f-35

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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Wiadomosci haber portalının aktardığına göre, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Polonya’nın sahip olduğu MiG-29 savaş uçaklarına ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamasını şöyle değerlendirdi:Varşova’nın Kiev'e elinden gelen tüm askeri yardımı sağladığını kaydeden Bakan, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçaklarını ancak Polonya Hava Kuvvetleri'nin yeni uçakları aldıktan sonra transfer edebileceğini vurguladı.‘Önümüzdeki günlerde F-35 alacağız’ABD Savunma Bakanlığı’nın daveti üzerine bugün Washington’a gideceğini bildiren Kosiniak-Kamysz, “Çok önemli bir ziyaret. Lloyd Austin ile Pentagon'da yapacağımız görüşmede güvenlik garantileri, işbirliği, yürüttüğümüz tedarik çalışmaları, Polonya'ya teknoloji transferinin hızı ve koordinasyon konuları ele alınacak” dedi.Bakan, yardımcıları Cezary Tomczyk ve Pawel Bejda’nın de ilk F-35’lerin teslim törenine katılacağını belirtti.Polonya Savunma Bakanı, 2019 Mart ayında ülke ordusunun 2026 yılına kadar teknik modernizasyonuna yönelik bir plan imzaladı. Bu plan 2026 yılına kadar 32 adet beşinci nesil F-35 uçağının satın alınmasını öngörüyor.Zelenskiy, Rus füzeleri vurmayı reddeden Polonya’ya gücendiPolonya'nın NATO’nun onayı olmadan Ukrayna’da Rus füzeleri vurmayı reddetmesi Zelenskiy'i kızdırdı.Zelenskiy, dünkü basın toplantısında, “Ukrayna’da, en azından Ukrayna'nın batısında, Polonya yönünde uçan füzelerin vurulması konusunda, anladığım kadarıyla birkaç ülkenin desteğine ihtiyaç var ve anladığım kadarıyla Polonya böyle bir kararı tek başına almakta tereddüt ediyor, NATO'daki diğer ülkelerin desteğini istiyor” ifadesini kullandı.Daha önce Kiev, Batılı ülkelere Ukrayna'ya atılan füzeleri vurma çağrısında bulunmuştu. Agence France-Presse'in Ukraynalı yetkililerden aktardığına göre Kiev, Haziran ayı sonunda Avrupalı müttefiklerini Polonya ve Romanya'ya hava savunma sistemleri yerleştirerek Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge oluşturmaya itiyor.Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Washington’daki NATO zirvesinde Polonya'nın Ukrayna’da Rus füzeleri vurma olasılığını gündeme getirmek istediğini dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ittifakın Ukrayna politikasının değişmediğini ve çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını söylemişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın üçüncü ülke güçlerinin müdahalesine ihtiyaç duymadan hava sahasını kendi başına savunması gerektiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/zelenskiy-rus-ihalari-ciddi-tehdit-olusturuyor-1087345343.html

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polonya, wladyslaw kosiniak-kamysz, ukrayna, vladimir zelenskiy, mig-29, askeri yardım, abd, f-35, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, rusya, füze, romanya, nato, jens stoltenberg, jake sullivan