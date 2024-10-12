https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/abd-netanyahu-hukumetine-destegini-surduruyor-irana-karsi-israile-thaad-konuslandirilacak-1089167128.html

ABD, Netanyahu hükümetine desteğini sürdürüyor: İran'a karşı İsrail'e THAAD konuşlandırılacak

ABD, Netanyahu hükümetine desteğini sürdürüyor: İran'a karşı İsrail'e THAAD konuşlandırılacak

Sputnik Türkiye

İsrail'de yayın yapan haber kanalları ABD'nin İran'dan gelebilecek tehditlere karşı İsrail'e uzun menzilli balistik füzeleri engellemek üzere THAAD hava... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T22:24+0300

2024-10-12T22:24+0300

2024-10-12T22:25+0300

dünya

abd

israil

iran

suudi arabistan

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

thaad

bölge yüksek irtifa hava savunma (thaad)

thaad füze sistemleri

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İsrail medyasında yer alan haberlere göre ABD'nin İsrail'e yapılacak olası saldırılara karşı balistik füzelerin önlenmesine yardımcı olması için THAAD hava savunma bataryaları vereceği öne sürüldü.İsrail'de konuşlandırılması planlanan THAAD sistemlerinin atmosfer dışındaki füzeleri engelleyebileceği ifade edildi.Bataryaların transferinin İsrail'in talebi üzerine yapılacağı dile getirilirken İsrail'in beklenen saldırısına İran'ın vereceği olası tepkiye yönelik hazırlıkların bir parçası olarak görüldüğü aktarıldı.ABD İsrail'e, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri arifesinde İran'daki stratejik noktalara yönelik bir saldırı görmek istemediğini açıkça ifade etmişti. Suudi Arabistan'ın yanı sıra Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'in İran'a saldırmak için hava sahalarını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.Terminal Yüksek İrtifa Bölgesel Savunma (THAAD) SistemiTerminal Yüksek İrtifa Bölgesel Savunma (THAAD) Sistemi, ABD'ye ait Lockheed Martin şirketi tarafından balistik füzelerin imhası için geliştirildi.200 kilometreden fazla menzile ve 150 kilometre irtifaya kadar balistik füze imhası yapabildiği belirtilen Anti-Balistik Füze Sistemi, balistik füzelerin tespiti için AN/TPY-2 radarını kullanıyor. Her bir THAAD füze fırlatma aracının, 8 adet 'Interceptor' füzesi taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/iran-saldirisi-sonrasi-abd-israile-misilleme-icin-tam-destek-vermisti-basra-korfezindeki-abd-usleri-1089123892.html

israil

iran

suudi arabistan

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

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