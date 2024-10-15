https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/nijerya-ile-libya-arasinda-futbol-krizi-nijeryali-milliler-mac-oncesi-ulkesine-geri-dondu-1089239165.html
Nijerya ile Libya arasında futbol krizi: Nijeryalı milliler maç öncesi ülkesine geri döndü
Nijerya ile Libya arasında futbol krizi: Nijeryalı milliler maç öncesi ülkesine geri döndü
Sputnik Türkiye
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'da bugün oynanması beklenen maç için havalimanında uzun süre bekletilmesi sonrasında dün maçı boykot ederek ülkesine geri... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:32+0300
2024-10-15T11:32+0300
2024-10-15T11:32+0300
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Nijerya Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemelerinde bugün oynanması planlanan maç öncesi Libya'daki havalimanında uzun süre beklemiş, futbolcuların havalimanındaki koltuklarda uyuduğu görseller sosyal medyada hızla yayılmıştı. Nijeryalı milliler, aslında Bingazi'ye inmeleri gerektiğini ancak, son dakikada Bayda'ya indiklerini vurgulayıp yetkililerin havalimanının kapıları kitlediğini ileri sürdü. Ortaya çıkan kriz sonrasında Nijeryalı milliler, maçı boykot ederek dün akşam ülkelerine geri döndü. Öte yandan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) dün şu açıklamayı yaptı:Nijerya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada futbolcuların Libya'nın doğusundaki Bayda kentinde bulunan Al Abraq Havalimanı'nda bekletilmelerini 'talihsiz' olarak nitelendirip Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar'ın Libyalı mevkidaşı Abdulhadi Lahweej ile görüştüğünü duyurdu.
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Nijerya ile Libya arasında futbol krizi: Nijeryalı milliler maç öncesi ülkesine geri döndü
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'da bugün oynanması beklenen maç için havalimanında uzun süre bekletilmesi sonrasında dün maçı boykot ederek ülkesine geri döndü. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), inceleme yapacağını belirtip olayı "rahatsız edici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Nijerya Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemelerinde bugün oynanması planlanan maç öncesi Libya'daki havalimanında uzun süre beklemiş, futbolcuların havalimanındaki koltuklarda uyuduğu görseller sosyal medyada hızla yayılmıştı. Nijeryalı milliler, aslında Bingazi'ye inmeleri gerektiğini ancak, son dakikada Bayda'ya indiklerini vurgulayıp yetkililerin havalimanının kapıları kitlediğini ileri sürdü.
Ortaya çıkan kriz sonrasında Nijeryalı milliler, maçı boykot ederek dün akşam ülkelerine geri döndü. Öte yandan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) dün şu açıklamayı yaptı:
"CAF, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın ('Süper Kartallar) ve teknik ekibinin, Libya yetkilileri tarafından iniş yapmaları talimatı verildiği iddia edilen bir havaalanında rahatsız edici koşullarda birkaç saat mahsur kaldığı bilgisinin kendisine iletilmesinin ardından Libya ve Nijerya yetkilileriyle temasa geçti. Konu, soruşturma için CAF Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve CAF Tüzüğü ve Yönetmeliklerini ihlal edenlere karşı uygun işlem yapılacak."
Nijerya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada futbolcuların Libya'nın doğusundaki Bayda kentinde bulunan Al Abraq Havalimanı'nda bekletilmelerini 'talihsiz' olarak nitelendirip Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar'ın Libyalı mevkidaşı Abdulhadi Lahweej ile görüştüğünü duyurdu.