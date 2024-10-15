Nijerya ile Libya arasında futbol krizi: Nijeryalı milliler maç öncesi ülkesine geri döndü

"CAF, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın ('Süper Kartallar) ve teknik ekibinin, Libya yetkilileri tarafından iniş yapmaları talimatı verildiği iddia edilen bir havaalanında rahatsız edici koşullarda birkaç saat mahsur kaldığı bilgisinin kendisine iletilmesinin ardından Libya ve Nijerya yetkilileriyle temasa geçti. Konu, soruşturma için CAF Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve CAF Tüzüğü ve Yönetmeliklerini ihlal edenlere karşı uygun işlem yapılacak."