https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ispanya-lideri-sanchez-israile-silah-satisini-derhal-durdurun-1089236829.html

İspanya lideri Sanchez: İsrail'e silah satışını derhal durdurun

İspanya lideri Sanchez: İsrail'e silah satışını derhal durdurun

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Sanchez, AB'nin İsrail ile yürürlülükte olan serbest ticaret anlaşmasını tekrardan değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T10:45+0300

2024-10-15T10:45+0300

2024-10-15T10:45+0300

israil- filistin çatışması

ispanya

ispanya sosyalist işçi partisi (psoe)

ispanya başbakanı pedro sanchez

silah

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silah satışı

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in iddia edilen insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail ile serbest ticaret anlaşmasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Sanchez ayrıca uluslararası topluma İsrail’e silah satışını durdurma çağrısında da bulundu.İspanya ve İrlanda, Şubat ayında Gazze’deki çatışmalar ve İsrail’in uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edebileceği endişeleri üzerine, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. Ancak Brüksel’den henüz resmi bir yanıt gelmedi.AB cevap dahi vermiyor Sanchez, pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte, “İnsan haklarının ihlal edildiği yönünde işaretler bulunuyorsa, AB Komisyonu, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alma talebine nihayet yanıt vermelidir,” ifadelerini kullandı.Ayrıca, İspanyol lider, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki geçici kuvvetlerinin (UNIFIL) çatışma bölgesinden çekilmesi taleplerini kınadı. Sanchez, “UNIFIL geri çekilmeyecek,” diyerek İsrail’in barış güçlerine yönelik saldırılarını eleştirdi.İspanya, Lübnan'a 600'den fazla barış gücü göndermişti BM’nin Lübnan’daki barış misyonu, İspanyol Korgeneral Aroldo Lazaro Saenz tarafından yönetiliyor ve geçen hafta İsrail’in bu kuvvetlere en az dört kez saldırdığı bildirildi. İspanya, Lübnan’a 600’den fazla barış gücü askeri göndermiş durumda. Bu saldırıların ardından Sanchez, uluslararası topluma İsrail’e silah ihracatını durdurma çağrısını yineledi.Sanchez, pazartesi günkü konuşmasında, diğer ülkeleri de UNIFIL’e yönelik saldırıları kınamaya davet ederek, Netanyahu’nun 'zorla yeni bir bölgesel düzen dayatmayı amaçladığını' öne sürdü. İspanya Başbakanı, İsrail ve Filistin için iki devletli çözümü savunduğunu ancak Netanyahu’nun bu hedefi 'yok etmek' istediğini iddia etti.İspanya ve İrlanda, bu yılın başında Filistin devletini resmi olarak tanımıştı.Eleştiriler artsa da sonuç değişmiyor Gazze’deki bir yıllık çatışmalar sonucunda İsrail ordusuna yönelik uluslararası eleştiriler artmaya devam ediyor. Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, şu ana kadar 42 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yılın başında Güney Afrika, İsrail’i Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet ederek, Yahudi devletinin Filistinlilere karşı 'soykırım' işlediğini iddia etti.İsrail’in çatışmanın ikinci aşamasını duyurması ve askeri operasyonlarını Lübnan’a genişletmesinin ardından, en az 37 BM’ye katkı sağlayan ülke resmi olarak İsrail’in UNIFIL’e yönelik saldırılarını kınadı.Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda şu ana kadar Lübnan’da 2 bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/biden-rusya-cin-ve-kuzey-kore-ile-nukleer-guvenlik-konusunda-diyaloga-haziriz--1089235090.html

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