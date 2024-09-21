https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/mit-ve-emniyetten-koordineli-operasyon-pkknin-avusturalya-yapilanmasi-sorumlusu-istanbul-1088269799.html
MİT ve Emniyet'ten koordineli operasyon: PKK'nın Avusturalya yapılanma sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
MİT ve Emniyet'ten koordineli operasyon: PKK'nın Avusturalya yapılanma sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T10:09+0300
2024-09-21T10:09+0300
2024-09-21T10:10+0300
türkiye
mit
operasyon
pkk
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Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip altındaydı.Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan’ın faaliyetleri adım adım izlendi.Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteorolojiden-turkiye-genelinde-uyari--1088269105.html
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mit, operasyon, pkk, ypg/pkk, pkk/kck
mit, operasyon, pkk, ypg/pkk, pkk/kck
MİT ve Emniyet'ten koordineli operasyon: PKK'nın Avusturalya yapılanma sorumlusu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10:09 21.09.2024 (güncellendi: 10:10 21.09.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip altındaydı.
Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan’ın faaliyetleri adım adım izlendi.
Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.