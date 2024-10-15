Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı İstanbul'da görüntülendi
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İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Kız Kulesi ile aynı karede görüntülendi.
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshann-Atlas İstanbul semalarında fotoğraflandı.
© AA / İsa Terliİstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
1/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
2/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
3/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
4/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
© AA / İsa Terliİstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi
5/5
© AA / İsa Terli
İstanbul'da son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Galata Kulesi ile görüntülendi