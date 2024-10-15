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MEB duyurdu: Okullar 1.5 gün tatil olacak
MEB duyurdu: Okullar 1.5 gün tatil olacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28-29 Ekim tarihleri arasında MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. Yayınlanan... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak. 28 Ekim tatil mi?Yayımlanan özel gün ve haftalar kararına göre 28 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olduğu için yarım gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?29 Ekim 1923'te Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan millî bayramın ismi olarak ifade edilir. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanan günde resmi olarak kurumlarda tatil yapılır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1088908206.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), tatil, resmi tatil, ara tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, okul, bayram, bayram tatili, resmi ulusal bayram

MEB duyurdu: Okullar 1.5 gün tatil olacak

19:51 15.10.2024 (güncellendi: 20:48 15.10.2024)
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28-29 Ekim tarihleri arasında MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. Yayınlanan özel gün ve haftalar kararına göre 28 Ekim Pazartesi yarım gün, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün tatil edildi.
MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.

28 Ekim tatil mi?

Yayımlanan özel gün ve haftalar kararına göre 28 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olduğu için yarım gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir?

29 Ekim 1923'te Türkiye'de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan millî bayramın ismi olarak ifade edilir. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanan günde resmi olarak kurumlarda tatil yapılır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törenin ardından askeri personel de Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
YAŞAM
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
7 Ekim, 11:53
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