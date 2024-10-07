28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Taklit ve tağşiş yapan firmalar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:09
9 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:27
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1088908206.html
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet'in 101. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları sürüyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. Yılı coşku ve... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:53+0300
2024-10-07T11:53+0300
yaşam
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim 1923
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076841991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc2a46c1c3145924401f0d07029e158f.jpg
28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ve kamu görevlisi ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.2024 resmi tatilleriYılbaşı: 1 Ocak 2024 PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan SalıEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PazarKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 ÇarşambaDemokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 PazartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 CumaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/meb-takvimi-duyurdu-ara-tatil-tarihleri-belli-oldu-1088806780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076841991_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_da9a514900d96238de4f90b56446a3ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
29 ekim tatil mi, 28 ekim tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, 28 ekim bankalar açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim bankalar açık mı
29 ekim tatil mi, 28 ekim tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, 28 ekim bankalar açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim bankalar açık mı

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

11:53 07.10.2024
© AA / Emin Sansar29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törenin ardından askeri personel de Anıtkabir'i ziyaret etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törenin ardından askeri personel de Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Cumhuriyet'in 101. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları sürüyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. Yılı coşku ve mutlulukla kutlanacak. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ve kamu görevlisi ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor.
Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

2024 resmi tatilleri

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
TÜRKİYE
MEB takvimi duyurdu: Ara tatil tarihleri belli oldu
4 Ekim, 11:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала