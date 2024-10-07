https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1088908206.html

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet'in 101. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları sürüyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. Yılı coşku ve... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:53+0300

2024-10-07T11:53+0300

2024-10-07T11:53+0300

yaşam

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim 1923

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076841991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc2a46c1c3145924401f0d07029e158f.jpg

28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ve kamu görevlisi ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.2024 resmi tatilleriYılbaşı: 1 Ocak 2024 PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 CumaUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan SalıEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs ÇarşambaAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs PazarKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 ÇarşambaDemokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 PazartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 CumaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/meb-takvimi-duyurdu-ara-tatil-tarihleri-belli-oldu-1088806780.html

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29 ekim tatil mi, 28 ekim tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, 28 ekim bankalar açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim bankalar açık mı