https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/lubnanda-son-24-saatte-146-hava-saldirisi-duzenlendi-1089264954.html
Lübnan'da son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenlendi
Lübnan'da son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 146, 8 Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla hava saldırısı düzenlediği açıklandı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:50+0300
2024-10-15T21:50+0300
2024-10-15T21:50+0300
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Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve Lübnan'daki duruma ilişkin raporuna yer verildi.Rapora göre, İsrail ordusunun son 24 saatte çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'a 146 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Aynı zamanda İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 12 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi.Barınma merkezleriLübnan'da yerinden edilenler için bin 67 barınma merkezinin kurulduğu ve bunlardan 881'inin maksimum kapasitesine ulaştığı aktarılırken barınma merkezlerinde kalanların sayısının 188 bin 652'ye ulaştığı kaydedildi.İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çoğunluğu Lübnan'ın güneyinden olmak üzere ülkedeki göç dalgasının ise sürdüğünün altı çizildi. Lübnan'da 23 Eylül - 15 Ekim tarihlerinde 329 bin 386'sı Suriyeli olmak üzere 456 bin 228 kişinin Suriye'ye geçtiğine vurgu yapıldı.Ülkedeki devlet okullarının yüzde 77'sinin barınma merkezine dönüştürülmesi veya çatışmalardan doğrudan etkilenen bölgelerde bulunması nedeniyle eğitim veremediği kaydedildi.2 bin 350 kişi hayatını kaybettiLübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abd-israile-30-gun-sure-verdi-bazi-askeri-yardimlar-kesilebilir-1089264288.html
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lübnan, israil, hizbullah, saldırı, göç, hayatını kaybedenler, yaralı
lübnan, israil, hizbullah, saldırı, göç, hayatını kaybedenler, yaralı
Lübnan'da son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenlendi
İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 146, 8 Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla hava saldırısı düzenlediği açıklandı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve Lübnan'daki duruma ilişkin raporuna yer verildi.
Rapora göre, İsrail ordusunun son 24 saatte çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'a 146 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Aynı zamanda İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 12 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi.
Lübnan'da yerinden edilenler için bin 67 barınma merkezinin kurulduğu ve bunlardan 881'inin maksimum kapasitesine ulaştığı aktarılırken barınma merkezlerinde kalanların sayısının 188 bin 652'ye ulaştığı kaydedildi.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çoğunluğu Lübnan'ın güneyinden olmak üzere ülkedeki göç dalgasının ise sürdüğünün altı çizildi. Lübnan'da 23 Eylül - 15 Ekim tarihlerinde 329 bin 386'sı Suriyeli olmak üzere 456 bin 228 kişinin Suriye'ye geçtiğine vurgu yapıldı.
Ülkedeki devlet okullarının yüzde 77'sinin barınma merkezine dönüştürülmesi veya çatışmalardan doğrudan etkilenen bölgelerde bulunması nedeniyle eğitim veremediği kaydedildi.
2 bin 350 kişi hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.