https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kredi-kartina-750-bin-vergi-payinda-geri-adim-gelebilir-ak-parti-duzenlemeyi-yeniden-1089232283.html
Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'
Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin hazırladığı ve savunma sanayii harcamalarına kaynak oluşturmayı hedefleyen kanun teklifi, kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T07:44+0300
2024-10-15T07:44+0300
2024-10-15T07:44+0300
kredi kartı
kredi kartı limiti
ekonomi
kredi kartı aidatı
fon
vergi
savunma
savunma sanayii başkanlığı
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Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden alınması planlanan bu ek kesinti, Türkiye genelinde tartışmaların odağına yerleşti.Tepkiler büyüyor, kişiler limitlerini düşürüyor1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye karşı vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yaparak kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına çekmeye başladı. AK Parti kaynakları, düzenleme kapsamında yıllık 13 milyar lira kaynak hedeflendiğini belirtirken, tepkilerin farkında olduklarını ve yeniden değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.100 bin lira limiti değişebilirAK Parti’nin, düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin liralık limit sınırını artırmayı gündeme alabileceği belirtiliyor. Böylece daha yüksek limitli kartlardan alınacak katılım payı ile kaynak yaratılmasına devam edilecek ancak geniş kitlelerin tepkisinin hafifletilmesi hedefleniyor.Savunma sanayii i̇çin ek vergi düzenlemesiMeclis’e sunulan teklife göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere tapu, araç alım-satımı, SGK prim bildirgeleri ve kredi kartlarından katılım payı kesilmesi öngörülüyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınması planlanırken, tapu ve kadastro işlemleri, noter ücretleri gibi farklı kalemlerden de ek kesintiler yapılması öngörülüyor.En büyük tepki kredi kartlarınaDüzenlemenin en çok tartışılan kısmı, kredi kartı sahiplerinden alınacak yıllık 750 liralık katılım payı oldu. Bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yapıldığı ve vatandaşların bu düzenleme karşısında limitlerini düşürme yoluna gittiği kaydediliyor. AK Parti'nin tepkilere yanıt olarak düzenlemeyi esnetmesi bekleniyor.
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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, fon, vergi, savunma, savunma sanayii başkanlığı
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, fon, vergi, savunma, savunma sanayii başkanlığı
Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'
AK Parti'nin hazırladığı ve savunma sanayii harcamalarına kaynak oluşturmayı hedefleyen kanun teklifi, kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira tutarındaki katılım payı nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine AK Parti'nin düzenlemeyi yeniden değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden alınması planlanan bu ek kesinti, Türkiye genelinde tartışmaların odağına yerleşti.
Tepkiler büyüyor, kişiler limitlerini düşürüyor
1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye karşı vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yaparak kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına çekmeye başladı. AK Parti kaynakları, düzenleme kapsamında yıllık 13 milyar lira kaynak hedeflendiğini belirtirken, tepkilerin farkında olduklarını ve yeniden değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.
100 bin lira limiti değişebilir
AK Parti’nin, düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin liralık limit sınırını artırmayı gündeme alabileceği belirtiliyor. Böylece daha yüksek limitli kartlardan alınacak katılım payı ile kaynak yaratılmasına devam edilecek ancak geniş kitlelerin tepkisinin hafifletilmesi hedefleniyor.
Savunma sanayii i̇çin ek vergi düzenlemesi
Meclis’e sunulan teklife göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere tapu, araç alım-satımı, SGK prim bildirgeleri ve kredi kartlarından katılım payı kesilmesi öngörülüyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınması planlanırken, tapu ve kadastro işlemleri, noter ücretleri gibi farklı kalemlerden de ek kesintiler yapılması öngörülüyor.
En büyük tepki kredi kartlarına
Düzenlemenin en çok tartışılan kısmı, kredi kartı sahiplerinden alınacak yıllık 750 liralık katılım payı oldu. Bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yapıldığı ve vatandaşların bu düzenleme karşısında limitlerini düşürme yoluna gittiği kaydediliyor. AK Parti'nin tepkilere yanıt olarak düzenlemeyi esnetmesi bekleniyor.