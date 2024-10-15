Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kredi-kartina-750-bin-vergi-payinda-geri-adim-gelebilir-ak-parti-duzenlemeyi-yeniden-1089232283.html
Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'
Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin hazırladığı ve savunma sanayii harcamalarına kaynak oluşturmayı hedefleyen kanun teklifi, kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T07:44+0300
2024-10-15T07:44+0300
kredi kartı
kredi kartı limiti
ekonomi
kredi kartı aidatı
fon
vergi
savunma
savunma sanayii başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden alınması planlanan bu ek kesinti, Türkiye genelinde tartışmaların odağına yerleşti.Tepkiler büyüyor, kişiler limitlerini düşürüyor1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye karşı vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yaparak kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına çekmeye başladı. AK Parti kaynakları, düzenleme kapsamında yıllık 13 milyar lira kaynak hedeflendiğini belirtirken, tepkilerin farkında olduklarını ve yeniden değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.100 bin lira limiti değişebilirAK Parti’nin, düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin liralık limit sınırını artırmayı gündeme alabileceği belirtiliyor. Böylece daha yüksek limitli kartlardan alınacak katılım payı ile kaynak yaratılmasına devam edilecek ancak geniş kitlelerin tepkisinin hafifletilmesi hedefleniyor.Savunma sanayii i̇çin ek vergi düzenlemesiMeclis’e sunulan teklife göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere tapu, araç alım-satımı, SGK prim bildirgeleri ve kredi kartlarından katılım payı kesilmesi öngörülüyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınması planlanırken, tapu ve kadastro işlemleri, noter ücretleri gibi farklı kalemlerden de ek kesintiler yapılması öngörülüyor.En büyük tepki kredi kartlarınaDüzenlemenin en çok tartışılan kısmı, kredi kartı sahiplerinden alınacak yıllık 750 liralık katılım payı oldu. Bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yapıldığı ve vatandaşların bu düzenleme karşısında limitlerini düşürme yoluna gittiği kaydediliyor. AK Parti'nin tepkilere yanıt olarak düzenlemeyi esnetmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cad2bc4cb61311fae154002e6e2c6e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, fon, vergi, savunma, savunma sanayii başkanlığı
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, fon, vergi, savunma, savunma sanayii başkanlığı

Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'

07:44 15.10.2024
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
Abone ol
AK Parti'nin hazırladığı ve savunma sanayii harcamalarına kaynak oluşturmayı hedefleyen kanun teklifi, kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira tutarındaki katılım payı nedeniyle kamuoyunda büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine AK Parti'nin düzenlemeyi yeniden değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden alınması planlanan bu ek kesinti, Türkiye genelinde tartışmaların odağına yerleşti.

Tepkiler büyüyor, kişiler limitlerini düşürüyor

1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye karşı vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yaparak kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına çekmeye başladı. AK Parti kaynakları, düzenleme kapsamında yıllık 13 milyar lira kaynak hedeflendiğini belirtirken, tepkilerin farkında olduklarını ve yeniden değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.

100 bin lira limiti değişebilir

AK Parti’nin, düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin liralık limit sınırını artırmayı gündeme alabileceği belirtiliyor. Böylece daha yüksek limitli kartlardan alınacak katılım payı ile kaynak yaratılmasına devam edilecek ancak geniş kitlelerin tepkisinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayii i̇çin ek vergi düzenlemesi

Meclis’e sunulan teklife göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere tapu, araç alım-satımı, SGK prim bildirgeleri ve kredi kartlarından katılım payı kesilmesi öngörülüyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınması planlanırken, tapu ve kadastro işlemleri, noter ücretleri gibi farklı kalemlerden de ek kesintiler yapılması öngörülüyor.

En büyük tepki kredi kartlarına

Düzenlemenin en çok tartışılan kısmı, kredi kartı sahiplerinden alınacak yıllık 750 liralık katılım payı oldu. Bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yapıldığı ve vatandaşların bu düzenleme karşısında limitlerini düşürme yoluna gittiği kaydediliyor. AK Parti'nin tepkilere yanıt olarak düzenlemeyi esnetmesi bekleniyor.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
SPOR
Kerem Aktürkoğlu Uluslar Ligi'nde zirveye oturdu
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала