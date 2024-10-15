https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kredi-kartina-750-bin-vergi-payinda-geri-adim-gelebilir-ak-parti-duzenlemeyi-yeniden-1089232283.html

Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'

Kredi kartına 750 bin vergi payında geri adım gelebilir: 'AK Parti düzenlemeyi yeniden değerlendirecek'

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin hazırladığı ve savunma sanayii harcamalarına kaynak oluşturmayı hedefleyen kanun teklifi, kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T07:44+0300

2024-10-15T07:44+0300

2024-10-15T07:44+0300

kredi kartı

kredi kartı limiti

ekonomi

kredi kartı aidatı

fon

vergi

savunma

savunma sanayii başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinden alınması planlanan bu ek kesinti, Türkiye genelinde tartışmaların odağına yerleşti.Tepkiler büyüyor, kişiler limitlerini düşürüyor1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye karşı vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yaparak kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına çekmeye başladı. AK Parti kaynakları, düzenleme kapsamında yıllık 13 milyar lira kaynak hedeflendiğini belirtirken, tepkilerin farkında olduklarını ve yeniden değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.100 bin lira limiti değişebilirAK Parti’nin, düzenlemeden tamamen vazgeçmek yerine, 100 bin liralık limit sınırını artırmayı gündeme alabileceği belirtiliyor. Böylece daha yüksek limitli kartlardan alınacak katılım payı ile kaynak yaratılmasına devam edilecek ancak geniş kitlelerin tepkisinin hafifletilmesi hedefleniyor.Savunma sanayii i̇çin ek vergi düzenlemesiMeclis’e sunulan teklife göre, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere tapu, araç alım-satımı, SGK prim bildirgeleri ve kredi kartlarından katılım payı kesilmesi öngörülüyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira alınması planlanırken, tapu ve kadastro işlemleri, noter ücretleri gibi farklı kalemlerden de ek kesintiler yapılması öngörülüyor.En büyük tepki kredi kartlarınaDüzenlemenin en çok tartışılan kısmı, kredi kartı sahiplerinden alınacak yıllık 750 liralık katılım payı oldu. Bankaların müşteri hizmetlerine yoğun başvuru yapıldığı ve vatandaşların bu düzenleme karşısında limitlerini düşürme yoluna gittiği kaydediliyor. AK Parti'nin tepkilere yanıt olarak düzenlemeyi esnetmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, fon, vergi, savunma, savunma sanayii başkanlığı