https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ermeni-meslektasi-ile-bulustu-kazakistan-bizim-icin-guvenilir-dost-1089249482.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermeni meslektaşı ile buluştu: 'Kazakistan bizim için güvenilir dost ve ortaktır'
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermeni meslektaşı ile buluştu: 'Kazakistan bizim için güvenilir dost ve ortaktır'
Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile bir araya geldi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:37+0300
2024-10-15T13:37+0300
2024-10-15T13:37+0300
dünya
kazakistan
kazakistan dışişleri bakanlığı
kasım cömert tokayev
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
vaagn haçaturyan
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı' ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan için resmi karşılama töreni düzenlendi.Görüşmede, taraflar, ticari ve ekonomik, ulaştırma ve lojistik, tarım, maliye, dijitalleşme, kültürel ve beşeri alanlarda etkileşimi güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.Tokayev, Kazak-Ermeni işbirliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak istediklerini belirtti.'Yakın bir ortak'İkili ilişkilerde sağlam bir temel oluşturan yüksek düzeyli görüşmelere büyük önem verdiklerini kaydeden Tokayev, "Kazakistan için Ermenistan güvenilir ve kendini kanıtlamış yakın bir ortaktır. İkili ilişkilerin her alanda dinamik ve ilerici bir şekilde gelişmesini memnuniyetle belirtmek istiyorum." dedi.Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan da Kazakistan ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını teyit etti.Burada olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Haçaturyan, "Kazakistan bizim için güvenilir ve dost canlısı bir ortaktır. Başarılı bir şekilde gelişen ekonomik ilişkilerimizi vurgulamak istiyorum. Dostluğumuzun, ilişkilerimizin uzun ömürlü olacağına eminim çünkü bunların tarihi kökleri var." diye konuştu.
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kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, kasım cömert tokayev, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, vaagn haçaturyan
kazakistan, kazakistan dışişleri bakanlığı, kasım cömert tokayev, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, vaagn haçaturyan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermeni meslektaşı ile buluştu: 'Kazakistan bizim için güvenilir dost ve ortaktır'
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile bir araya geldi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı' ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan için resmi karşılama töreni düzenlendi.
Görüşmede, taraflar, ticari ve ekonomik, ulaştırma ve lojistik, tarım, maliye, dijitalleşme, kültürel ve beşeri alanlarda etkileşimi güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.
Tokayev, Kazak-Ermeni işbirliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak istediklerini belirtti.
İkili ilişkilerde sağlam bir temel oluşturan yüksek düzeyli görüşmelere büyük önem verdiklerini kaydeden Tokayev, "Kazakistan için Ermenistan güvenilir ve kendini kanıtlamış yakın bir ortaktır. İkili ilişkilerin her alanda dinamik ve ilerici bir şekilde gelişmesini memnuniyetle belirtmek istiyorum." dedi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan da Kazakistan ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını teyit etti.
Burada olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Haçaturyan, "Kazakistan bizim için güvenilir ve dost canlısı bir ortaktır. Başarılı bir şekilde gelişen ekonomik ilişkilerimizi vurgulamak istiyorum. Dostluğumuzun, ilişkilerimizin uzun ömürlü olacağına eminim çünkü bunların tarihi kökleri var." diye konuştu.