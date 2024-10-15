https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/biden-rusya-cin-ve-kuzey-kore-ile-nukleer-guvenlik-konusunda-diyaloga-haziriz--1089235090.html

Biden: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer güvenlik konusunda diyaloğa hazırız

Biden: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer güvenlik konusunda diyaloğa hazırız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T09:45+0300

2024-10-15T09:45+0300

2024-10-15T09:45+0300

dünya

abd

abd seçimleri

joe biden

rusya

nükleer

nükleer füze

nükleer silah

nükleer savaş

iran nükleer görüşmeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129700_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34bbe4816f3e6292c299f2b98a8bfc62.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, nükleer güvenlik konularında Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı. Biden, bu açıklamayı 2024 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Japonya merkezli nükleer silah karşıtı organizasyon Nihon Hidankyo’yu tebrik ederken yaptı.Nihon Hidankyo, II. Dünya Savaşı’nın son aşamalarında ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası saldırılarından sağ kurtulanlar tarafından kurulan bir organizasyon. Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü, 'nükleer silahlardan arınmış bir dünya' için gösterdiği çabalar nedeniyle Nihon Hidankyo’ya verdi.Burada konuşan Biden, Nihon Hidankyo’nun 'nükleer silahların bir daha asla kullanılmamasını sağlamak için yaptığı tarihi çalışmalarını' övdü ve nükleer tehditi azaltmak için diğer nükleer güçlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek, "ABD, nükleer tehditi azaltmak için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz müzakerelere girmeye hazırdır. Nükleer silahların azaltılması konusunda ilerlemeyi engellemenin ne bizim ülkelerimize ne de dünyaya bir faydası var” diye konuştu. Açıklamalar ile aksiyonları farklı Ancak bu açıklamalar, ABD’nin bu yıl başında nükleer stratejide yaptığı bazı değişikliklerle çelişiyor gibi görünüyor. The New York Times’ın Ağustos ayında yayımladığı bir habere göre, Biden yönetimi ABD’nin nükleer doktrininde bir revizyon yaparak, ülkeyi Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası eş zamanlı nükleer çatışmalara hazırlamayı öngörmüştü.ABD, Rusya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci nükleer silah cephaneliğine sahip. Moskova ise nükleer silah kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını sık sık vurguluyor. Ancak geçtiğimiz ay Rusya, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya, Rusya’nın iç kesimlerini hedef alacak yabancı yapımı silahlar kullanma izni verme yönündeki tartışmalarına yanıt olarak nükleer doktrininde önemli değişiklikler yaptığını duyurmuştu.Moskova’nın yeni stratejisi, bir nükleer devletin desteğiyle veya katılımıyla, herhangi bir nükleer olmayan devletin Rusya’ya ve en yakın müttefiki Belarus’a yönelik saldırısını 'ortak saldırı' olarak değerlendirecek ve bu durum nükleer bir karşılık doğurabilecek.Bu yeni doktrini değerlendiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın yaptığı değişikliklerin doğru olduğunu belirtti ve bu adımların Ukrayna’daki çatışmanın daha da tırmanmasını engelleyerek Batı’nın 'yanmış kafalarını soğutabileceğini' söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bolgede-tansiyon-yukseliyor-kuzey-kore-guney-koreye-misilleme-olarak-iki-ulke-arasindaki-yollari-1089234210.html

abd

rusya

çin halk cumhuriyeti

kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd seçimleri, joe biden, rusya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, iran nükleer görüşmeleri, çin halk cumhuriyeti, kore