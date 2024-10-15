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Biden: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer güvenlik konusunda diyaloğa hazırız
Biden: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer güvenlik konusunda diyaloğa hazırız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T09:45+0300
2024-10-15T09:45+0300
dünya
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abd seçimleri
joe biden
rusya
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
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ABD Başkanı Joe Biden, nükleer güvenlik konularında Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı. Biden, bu açıklamayı 2024 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Japonya merkezli nükleer silah karşıtı organizasyon Nihon Hidankyo’yu tebrik ederken yaptı.Nihon Hidankyo, II. Dünya Savaşı’nın son aşamalarında ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası saldırılarından sağ kurtulanlar tarafından kurulan bir organizasyon. Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü, 'nükleer silahlardan arınmış bir dünya' için gösterdiği çabalar nedeniyle Nihon Hidankyo’ya verdi.Burada konuşan Biden, Nihon Hidankyo’nun 'nükleer silahların bir daha asla kullanılmamasını sağlamak için yaptığı tarihi çalışmalarını' övdü ve nükleer tehditi azaltmak için diğer nükleer güçlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek, "ABD, nükleer tehditi azaltmak için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz müzakerelere girmeye hazırdır. Nükleer silahların azaltılması konusunda ilerlemeyi engellemenin ne bizim ülkelerimize ne de dünyaya bir faydası var” diye konuştu. Açıklamalar ile aksiyonları farklı Ancak bu açıklamalar, ABD’nin bu yıl başında nükleer stratejide yaptığı bazı değişikliklerle çelişiyor gibi görünüyor. The New York Times’ın Ağustos ayında yayımladığı bir habere göre, Biden yönetimi ABD’nin nükleer doktrininde bir revizyon yaparak, ülkeyi Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası eş zamanlı nükleer çatışmalara hazırlamayı öngörmüştü.ABD, Rusya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci nükleer silah cephaneliğine sahip. Moskova ise nükleer silah kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını sık sık vurguluyor. Ancak geçtiğimiz ay Rusya, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya, Rusya’nın iç kesimlerini hedef alacak yabancı yapımı silahlar kullanma izni verme yönündeki tartışmalarına yanıt olarak nükleer doktrininde önemli değişiklikler yaptığını duyurmuştu.Moskova’nın yeni stratejisi, bir nükleer devletin desteğiyle veya katılımıyla, herhangi bir nükleer olmayan devletin Rusya’ya ve en yakın müttefiki Belarus’a yönelik saldırısını 'ortak saldırı' olarak değerlendirecek ve bu durum nükleer bir karşılık doğurabilecek.Bu yeni doktrini değerlendiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın yaptığı değişikliklerin doğru olduğunu belirtti ve bu adımların Ukrayna’daki çatışmanın daha da tırmanmasını engelleyerek Batı’nın 'yanmış kafalarını soğutabileceğini' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bolgede-tansiyon-yukseliyor-kuzey-kore-guney-koreye-misilleme-olarak-iki-ulke-arasindaki-yollari-1089234210.html
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abd, abd seçimleri, joe biden, rusya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, iran nükleer görüşmeleri, çin halk cumhuriyeti, kore
abd, abd seçimleri, joe biden, rusya, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, iran nükleer görüşmeleri, çin halk cumhuriyeti, kore

Biden: Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer güvenlik konusunda diyaloğa hazırız

09:45 15.10.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, nükleer güvenlik konularında Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı. Biden, bu açıklamayı 2024 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Japonya merkezli nükleer silah karşıtı organizasyon Nihon Hidankyo’yu tebrik ederken yaptı.
Nihon Hidankyo, II. Dünya Savaşı’nın son aşamalarında ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası saldırılarından sağ kurtulanlar tarafından kurulan bir organizasyon. Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü, 'nükleer silahlardan arınmış bir dünya' için gösterdiği çabalar nedeniyle Nihon Hidankyo’ya verdi.
Burada konuşan Biden, Nihon Hidankyo’nun 'nükleer silahların bir daha asla kullanılmamasını sağlamak için yaptığı tarihi çalışmalarını' övdü ve nükleer tehditi azaltmak için diğer nükleer güçlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek, "ABD, nükleer tehditi azaltmak için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ön koşulsuz müzakerelere girmeye hazırdır. Nükleer silahların azaltılması konusunda ilerlemeyi engellemenin ne bizim ülkelerimize ne de dünyaya bir faydası var” diye konuştu.

Açıklamalar ile aksiyonları farklı

Ancak bu açıklamalar, ABD’nin bu yıl başında nükleer stratejide yaptığı bazı değişikliklerle çelişiyor gibi görünüyor. The New York Times’ın Ağustos ayında yayımladığı bir habere göre, Biden yönetimi ABD’nin nükleer doktrininde bir revizyon yaparak, ülkeyi Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası eş zamanlı nükleer çatışmalara hazırlamayı öngörmüştü.
ABD, Rusya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci nükleer silah cephaneliğine sahip. Moskova ise nükleer silah kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını sık sık vurguluyor. Ancak geçtiğimiz ay Rusya, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya, Rusya’nın iç kesimlerini hedef alacak yabancı yapımı silahlar kullanma izni verme yönündeki tartışmalarına yanıt olarak nükleer doktrininde önemli değişiklikler yaptığını duyurmuştu.
Moskova’nın yeni stratejisi, bir nükleer devletin desteğiyle veya katılımıyla, herhangi bir nükleer olmayan devletin Rusya’ya ve en yakın müttefiki Belarus’a yönelik saldırısını 'ortak saldırı' olarak değerlendirecek ve bu durum nükleer bir karşılık doğurabilecek.
Bu yeni doktrini değerlendiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın yaptığı değişikliklerin doğru olduğunu belirtti ve bu adımların Ukrayna’daki çatışmanın daha da tırmanmasını engelleyerek Batı’nın 'yanmış kafalarını soğutabileceğini' söyledi.
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