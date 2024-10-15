https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/izmir-aciklarinda-31-buyuklugunde-deprem-1089269460.html
İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T23:46+0300
2024-10-15T23:46+0300
2024-10-15T23:50+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
izmir valiliği
izmir depremi
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Ege Denizi'nin İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Sarsıntının yerin 10.6 km altında meydana geldiği belirtildi.Sosyal medyada Kandilli Rasathanesi paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1089263017.html
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son depremler, izmir deprem, ege denizi deprem
son depremler, izmir deprem, ege denizi deprem
İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem
23:46 15.10.2024 (güncellendi: 23:50 15.10.2024)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Sarsıntı yerin 10.6 km altında gerçekleşti.
Ege Denizi'nin İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Sarsıntının yerin 10.6 km altında meydana geldiği belirtildi.
Sosyal medyada Kandilli Rasathanesi paylaşımı: