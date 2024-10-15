https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/izmir-aciklarinda-31-buyuklugunde-deprem-1089269460.html

İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T23:46+0300

2024-10-15T23:46+0300

2024-10-15T23:50+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

izmir valiliği

izmir depremi

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Ege Denizi'nin İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir açıklarında Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Sarsıntının yerin 10.6 km altında meydana geldiği belirtildi.Sosyal medyada Kandilli Rasathanesi paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1089263017.html

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