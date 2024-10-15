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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1089263017.html
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak belirlendi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19.54'te Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini bildirdi. Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-duyurdu-persembe-gunune-dikkat-1089261834.html
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antalya deprem, afad deprem, son depremler, depremi mi oldu, akdenizde deprem,

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

20:10 15.10.2024 (güncellendi: 20:28 15.10.2024)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19.54'te Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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