https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1089263017.html
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak belirlendi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T20:10+0300
2024-10-15T20:10+0300
2024-10-15T20:28+0300
son dakika
deprem
afad
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19.54'te Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini bildirdi. Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-duyurdu-persembe-gunune-dikkat-1089261834.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e99dcd99bff4e9478d639488532c9060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya deprem, afad deprem, son depremler, depremi mi oldu, akdenizde deprem,
antalya deprem, afad deprem, son depremler, depremi mi oldu, akdenizde deprem,
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
20:10 15.10.2024 (güncellendi: 20:28 15.10.2024)
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19.54'te Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.