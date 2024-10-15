https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/antalyada-47-buyuklugunde-deprem-1089263017.html

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak belirlendi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T20:10+0300

2024-10-15T20:10+0300

2024-10-15T20:28+0300

son dakika

deprem

afad

antalya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 19.54'te Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini bildirdi. Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-duyurdu-persembe-gunune-dikkat-1089261834.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya deprem, afad deprem, son depremler, depremi mi oldu, akdenizde deprem,