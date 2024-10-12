https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istiklal-caddesinde-bir-polis-bogazindan-bicaklandi-saldirgan-araniyor-1089135487.html
İstiklal Caddesi’nde bir polis boğazından bıçaklandı: Saldırgan yakalandı
İstiklal Caddesi’nde bir polis boğazından bıçaklandı: Saldırgan yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan yakalandı. Saldırganın... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T12:36+0300
2024-10-12T12:36+0300
2024-10-12T13:13+0300
türkiye
polis
polis şiddeti
polis memuru
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089135796_0:286:480:556_1920x0_80_0_0_fcdf348ba2c1d86d053dd78a82bb237c.jpg
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cadde üzerinde duran polis memuruna yaklaşarak arkadan ensesine bıçakla saldırdı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, ilk müdahaleyi bir zabıta memuru yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle polis memuru hastaneye kaldırıldı. Memurun hayati tehlikesinin olmadığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Polis operasyonu başlattı, saldırgan yakalandıSaldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı. Güvenlik tedbirleri artırıldıSaldırının İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un en yoğun ve turistik bölgelerinden birinde gerçekleşmesi, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Bölgede devriye gezen polis sayısının arttırıldığı, yaya ve araç giriş-çıkışlarında daha sıkı kontroller yapıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/anne-ve-babasini-olduren-kadinin-4-sene-cesetlerle-birlikte-yasadigiortayacikti-yillarca-bankadan-1089133614.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089135796_0:241:480:601_1920x0_80_0_0_552edb3b6e8423789367af80cb8798d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polis, polis şiddeti, polis memuru, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
polis, polis şiddeti, polis memuru, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
İstiklal Caddesi’nde bir polis boğazından bıçaklandı: Saldırgan yakalandı
12:36 12.10.2024 (güncellendi: 13:13 12.10.2024)
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan yakalandı. Saldırganın suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cadde üzerinde duran polis memuruna yaklaşarak arkadan ensesine bıçakla saldırdı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, ilk müdahaleyi bir zabıta memuru yaptı.
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle polis memuru hastaneye kaldırıldı. Memurun hayati tehlikesinin olmadığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis operasyonu başlattı, saldırgan yakalandı
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı.
Güvenlik tedbirleri artırıldı
Saldırının İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un en yoğun ve turistik bölgelerinden birinde gerçekleşmesi, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Bölgede devriye gezen polis sayısının arttırıldığı, yaya ve araç giriş-çıkışlarında daha sıkı kontroller yapıldığı bildirildi.