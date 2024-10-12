https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/istiklal-caddesinde-bir-polis-bogazindan-bicaklandi-saldirgan-araniyor-1089135487.html

İstiklal Caddesi’nde bir polis boğazından bıçaklandı: Saldırgan yakalandı

İstiklal Caddesi’nde bir polis boğazından bıçaklandı: Saldırgan yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan yakalandı. Saldırganın... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T12:36+0300

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türkiye

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polis şiddeti

polis memuru

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cadde üzerinde duran polis memuruna yaklaşarak arkadan ensesine bıçakla saldırdı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, ilk müdahaleyi bir zabıta memuru yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle polis memuru hastaneye kaldırıldı. Memurun hayati tehlikesinin olmadığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Polis operasyonu başlattı, saldırgan yakalandıSaldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı. Güvenlik tedbirleri artırıldıSaldırının İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un en yoğun ve turistik bölgelerinden birinde gerçekleşmesi, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Bölgede devriye gezen polis sayısının arttırıldığı, yaya ve araç giriş-çıkışlarında daha sıkı kontroller yapıldığı bildirildi.

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polis, polis şiddeti, polis memuru, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan