https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/italyada-israil-milli-takimina-karsi-mac-oncesi-filistine-destek-yuruyusu-gerceklestirildi--1089239215.html

İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi maçı için İsrail ile karşı karşıya gelen İtalya'da maç öncesi Filistin'e destek gösterileri yapıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T11:01+0300

2024-10-15T11:01+0300

2024-10-15T11:01+0300

israil- filistin çatışması

futbol

italya

italya kupası

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

savaş suçu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089238763_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_121816f4e9b18906f8bbb93a4ffe0017.jpg

İtalya’nın Udine kentinde oynanan UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İtalya ve İsrail milli futbol takımları karşı karşıya gelirken, maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.Ev sahibi İtalya’nın İsrail’i 4-1 yendiği maç, protesto gösterileri ve yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşti. Maçtan önce, Udine şehir merkezindeki Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı tepki gösterdi.Göstericiler, Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin', 'Soykırımı Durdurun' gibi sloganların yazılı olduğu pankartlarla İsrail milli takımını protesto etti. Protesto yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Ayrıca, İtalyan güvenlik güçlerinin maçın oynandığı Bluenergy Stadı ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Stada gelen tüm araçlar ve kişiler, terörle mücadele kapsamında sıkı kontrollerden geçirildi.Maçın başında ulusal marşlar çalınırken, bazı İtalyan taraftarların İsrail milli marşını ıslıkladığı, diğerlerinin ise alkışlarla karşılık verdiği gözlemlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ispanya-lideri-sanchez-israile-silah-satisini-derhal-durdurun-1089236829.html

italya

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, italya, italya kupası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, savaş suçu