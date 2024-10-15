https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/italyada-israil-milli-takimina-karsi-mac-oncesi-filistine-destek-yuruyusu-gerceklestirildi--1089239215.html
İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A Ligi maçı için İsrail ile karşı karşıya gelen İtalya'da maç öncesi Filistin'e destek gösterileri yapıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:01+0300
2024-10-15T11:01+0300
2024-10-15T11:01+0300
israil- filistin çatışması
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İtalya’nın Udine kentinde oynanan UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İtalya ve İsrail milli futbol takımları karşı karşıya gelirken, maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.Ev sahibi İtalya’nın İsrail’i 4-1 yendiği maç, protesto gösterileri ve yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşti. Maçtan önce, Udine şehir merkezindeki Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı tepki gösterdi.Göstericiler, Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin', 'Soykırımı Durdurun' gibi sloganların yazılı olduğu pankartlarla İsrail milli takımını protesto etti. Protesto yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Ayrıca, İtalyan güvenlik güçlerinin maçın oynandığı Bluenergy Stadı ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Stada gelen tüm araçlar ve kişiler, terörle mücadele kapsamında sıkı kontrollerden geçirildi.Maçın başında ulusal marşlar çalınırken, bazı İtalyan taraftarların İsrail milli marşını ıslıkladığı, diğerlerinin ise alkışlarla karşılık verdiği gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ispanya-lideri-sanchez-israile-silah-satisini-derhal-durdurun-1089236829.html
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futbol, italya, italya kupası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, savaş suçu
futbol, italya, italya kupası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, savaş suçu
İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
UEFA Uluslar A Ligi maçı için İsrail ile karşı karşıya gelen İtalya'da maç öncesi Filistin'e destek gösterileri yapıldı.
İtalya’nın Udine kentinde oynanan UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İtalya ve İsrail milli futbol takımları karşı karşıya gelirken, maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.
Ev sahibi İtalya’nın İsrail’i 4-1 yendiği maç, protesto gösterileri ve yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşti. Maçtan önce, Udine şehir merkezindeki Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı tepki gösterdi.
Göstericiler, Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin', 'Soykırımı Durdurun' gibi sloganların yazılı olduğu pankartlarla İsrail milli takımını protesto etti. Protesto yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Ayrıca, İtalyan güvenlik güçlerinin maçın oynandığı Bluenergy Stadı ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Stada gelen tüm araçlar ve kişiler, terörle mücadele kapsamında sıkı kontrollerden geçirildi.
Maçın başında ulusal marşlar çalınırken, bazı İtalyan taraftarların İsrail milli marşını ıslıkladığı, diğerlerinin ise alkışlarla karşılık verdiği gözlemlendi.