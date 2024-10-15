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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/italyada-israil-milli-takimina-karsi-mac-oncesi-filistine-destek-yuruyusu-gerceklestirildi--1089239215.html
İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A Ligi maçı için İsrail ile karşı karşıya gelen İtalya'da maç öncesi Filistin'e destek gösterileri yapıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:01+0300
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israil savunma bakanlığı
israil ordusu
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İtalya’nın Udine kentinde oynanan UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İtalya ve İsrail milli futbol takımları karşı karşıya gelirken, maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.Ev sahibi İtalya’nın İsrail’i 4-1 yendiği maç, protesto gösterileri ve yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşti. Maçtan önce, Udine şehir merkezindeki Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı tepki gösterdi.Göstericiler, Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin', 'Soykırımı Durdurun' gibi sloganların yazılı olduğu pankartlarla İsrail milli takımını protesto etti. Protesto yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi. Ayrıca, İtalyan güvenlik güçlerinin maçın oynandığı Bluenergy Stadı ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Stada gelen tüm araçlar ve kişiler, terörle mücadele kapsamında sıkı kontrollerden geçirildi.Maçın başında ulusal marşlar çalınırken, bazı İtalyan taraftarların İsrail milli marşını ıslıkladığı, diğerlerinin ise alkışlarla karşılık verdiği gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ispanya-lideri-sanchez-israile-silah-satisini-derhal-durdurun-1089236829.html
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futbol, italya, italya kupası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, savaş suçu
futbol, italya, italya kupası, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, savaş suçu

İtalya'da İsrail milli takımına karşı maç öncesi Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

11:01 15.10.2024
© Michele Novagaİtalya
İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Michele Novaga
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UEFA Uluslar A Ligi maçı için İsrail ile karşı karşıya gelen İtalya'da maç öncesi Filistin'e destek gösterileri yapıldı.
İtalya’nın Udine kentinde oynanan UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İtalya ve İsrail milli futbol takımları karşı karşıya gelirken, maç öncesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.
Ev sahibi İtalya’nın İsrail’i 4-1 yendiği maç, protesto gösterileri ve yoğun güvenlik tedbirleri altında gerçekleşti. Maçtan önce, Udine şehir merkezindeki Repubblica Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarına ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşı tepki gösterdi.
Göstericiler, Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin', 'Soykırımı Durdurun' gibi sloganların yazılı olduğu pankartlarla İsrail milli takımını protesto etti. Protesto yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Ayrıca, İtalyan güvenlik güçlerinin maçın oynandığı Bluenergy Stadı ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Stada gelen tüm araçlar ve kişiler, terörle mücadele kapsamında sıkı kontrollerden geçirildi.
Maçın başında ulusal marşlar çalınırken, bazı İtalyan taraftarların İsrail milli marşını ıslıkladığı, diğerlerinin ise alkışlarla karşılık verdiği gözlemlendi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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